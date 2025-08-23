Đòi bình lặng của 'Tiểu Lý phi đao' Tiêu Ân Tuấn

Tài tử Đài Loan Tiêu Ân Tuấn, đóng "Tiểu Lý phi đao", ít hoạt động giải trí, ở nhà chăm mẹ già, chụp ảnh thiên nhiên.

Theo Next Apple, sau nhiều năm ở ẩn, hè năm nay Ân Tuấn thu âm ca khúc mới cùng con gái Tiêu Mạn Đình. Mạn Đình cho biết ngày thu âm, cha cô vừa hát vừa khóc vì cảm động vì lần đầu song ca với con gái.

Ân Tuấn và con gái, Mạn Đình. Ảnh: Ettoday

Trong mắt Tiêu Mạn Đình, Tiêu Ân Tuấn là người cha tuyệt vời nhất, luôn ủng hộ cô làm việc yêu thích. Tài tử từng nói với con gái: "Con kết hôn hay không đều được, chỉ cần con không bị tổn thương. Thậm chí con không kết hôn mà có con cũng ổn, cha sẽ chăm em bé giúp con, là chỗ dựa của con, chỉ cần con luôn vui vẻ".

Tiêu Mạn Đình theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, diễn viên. Tiêu Ân Tuấn nói anh lo con gái đi làm gặp chuyện ấm ức nhưng vẫn phải để con tự đi con đường của mình, không can thiệp công việc của Mạn Đình. Tài tử ở nhà chờ con về, nấu cho con món con yêu thích, nghe cô kể chuyện công việc.

Tiêu Ân Tuấn và mẹ. Ảnh: Weibo

Anh tự nhận bản thân là "người giúp việc siêu đẳng" ở Đài Loan. Hàng ngày, Tiêu Ân Tuấn bầu bạn với người mẹ 94 tuổi, dọn nhà cửa, giặt quần áo, đưa mẹ đi dạo, nấu ăn. Anh học nấu nhiều món phù hợp người già, thường trang trí đẹp mắt, đổi món để tránh nhàm chán. Tài tử thấy mỗi ngày qua đi bình lặng, ấm áp.

Tiêu Ân Tuấn dành nhiều thời gian theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, thường chụp mẹ và thiên nhiên. Anh có thể ngồi hàng giờ để bắt khoảnh khắc của chim muông hay các loài bò sát.

Tiêu Ân Tuấn chụp hình chim muông. Ảnh: Weibo

Diễn viên chưa hẹn hò ai sau khi ly hôn người vợ thứ hai - Lâm Thiên Ngọc - năm 2020. Trên Ettoday tháng 4, khi được hỏi có ý định tìm bạn đời không, diễn viên đáp: "Chuyện này để sau này hẵng tính".

Anh kết hôn lần đầu năm 1994, có hai con - Mạn Đình và Nghi Trân, vợ chồng ly hôn năm 2005. Tài tử kín tiếng đời tư, hiếm khi nhắc đến hai người vợ cũ vì "không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại" của họ.

Tiêu Ân Tuấn (Tiểu Lý Phi Đao) Tiêu Ân Tuấn trong "Tiểu Lý phi đao". Video: TVB

Tiêu Ân Tuấn thuộc nhóm tài tử hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990. Anh đóng chính nhiều tác phẩm ăn khách như Tiểu Lý phi đao (vai Lý Tầm Hoan), Bảo Liên đăng, Thanh Xà - Bạch Xà, Bao Công xuất tuần (vai Triển Chiêu), Hoa tàn hoa nở. Sau tác phẩm Hoàng phố thần y năm 2018, Ân Tuấn không còn hoạt động sôi nổi ở làng giải trí.

Như Anh (theo Ettoday, Next Apple)