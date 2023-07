Đời bi kịch của ca sĩ 'Nothing Compares 2 U'

Sinéad O’Connor - nổi tiếng với "Nothing Compares 2 U" - chịu nỗi đau mất con trai, trước khi cô qua đời ở tuổi 56.

Hôm 26/7, đại diện gia đình ca sĩ gốc Ireland xác nhận cô qua đời, nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Thông tin gây sốc với người hâm mộ toàn cầu - đặc biệt những ai yêu giọng ca Sinéad từ đầu thập niên 1990 với bản nhạc kinh điển Nothing Compares 2 U. Khán giả Daniel viết trên Twitter ca sĩ: "Vĩnh biệt Sinéad, không gì có thể so sánh với tiếng hát của cô".

Sinead O'Connor thời đỉnh cao với ca khúc "Nothing Compares 2 U" MV "Nothing Compares 2 U". Video: Sinéad O’Connor Official

Theo People, sinh thời, Sinéad O’Connor từng nói đời cô là một chuỗi bi kịch. Tháng 1/2022, Shane O'Connor - con trai ca sĩ - qua đời ở tuổi 17. Cô từng nỗ lực đưa con đi điều trị khủng hoảng tâm lý nhưng Shane tự tử sau hai ngày trốn khỏi bệnh viện. Cú sốc khiến Sinéad suy sụp. Khi thông báo về cái chết của con, ca sĩ gọi Shane là "ánh dương của đời mình". "Cầu mong con được yên nghỉ và mong sẽ không ai bắt chước hành động của con tôi. Mẹ yêu con nhiều lắm", cô từng viết trên trang cá nhân.

Những ngày cuối đời, Sinéad O’Connor đau đáu niềm thương con. Trong bài viết cuối trên Twitter, cô miêu tả sống như một "sinh vật tồn tại trong bóng đêm" sau khi Shane mất. "Thằng bé là tình yêu, là ngọn đèn của đời tôi. Chúng tôi là một tâm hồn trong hai cá thể. Con là người duy nhất yêu tôi vô điều kiện. Tôi đã mất đi ý niệm sống chết khi thiếu con", cô viết.

Sinéad O’Connor bên con trai Shane lúc nhỏ. Ảnh: People

Sinéad O’Connor sớm nếm trải nỗi buồn đổ vỡ từ thuở đôi mươi. Lúc mới vào nghề, ca sĩ từng nên duyên với nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds - người giúp cô thực hiện album đầu tay. Cả hai kết hôn năm 1989 và có chung một con trai. Sau khi cô nổi tiếng, đôi vợ chồng chia tay vì những bất đồng.

Ba cuộc hôn nhân tiếp theo của ca sĩ đều sớm nở chóng tàn. Năm 2001, cô đính hôn Nick Sommerlad - một phóng viên, sau đó bí mật tổ chức tiệc cưới. Dù vậy, chuyện tình kéo dài trong 11 tháng. Năm 2004, cô yêu nhà sản xuất âm nhạc Donal Lunny và có con trai - Shane. Ca sĩ kết hôn lần ba năm 2010 với Steve Cooney - một guitarist chơi trong ban nhạc cùng cô lưu diễn - và chia tay sau tám tháng. Năm 2011, ca sĩ tổ chức đám cưới tại Las Vegas, Mỹ với Barry Herridge - nhà trị liệu người Ireland, song kết thúc sau bảy ngày sống chung.

Thuở nhỏ, Sinéad chịu nhiều bạo hành từ chính gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn. Trong hồi ký best-seller sau này - Remembering, Sinéad cho biết từng bị mẹ hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Cô buộc phải chuyển đến nhà bố, sống cùng ba con gái của mẹ kế. Dù vậy, cô vẫn bị mẹ ruột cấm đoán nhiều sở thích ở tuổi dậy thì. Từ đó, Sinéad nảy sinh tâm lý nổi loạn để phản kháng mẹ. Khi bà bình phẩm "Chỉ có gái đứng đường mới xỏ bông tai", cô liền xỏ lỗ tai và cắt tóc ngắn.



Nỗi ám ảnh của Sinéad về mẹ ruột chỉ ngưng sau khi cô lên 18 tuổi, mẹ qua đời vì mất kiểm soát tay lái, tông ôtô vào một xe buýt. Năm 1993, ca sĩ miêu tả gia đình cô như "một mớ hỗn độn". "Chúng tôi không thể trò chuyện với nhau. Tất cả đều là những thống khổ, tôi là một trong số đó", cô từng nói.

Nhan sắc Sinéad O’Connor thập niên 1990. Ảnh: Christine Boyd

Tuổi thơ nhiều đau đớn giúp Sinéad sớm tôi luyện và trưởng thành. Thời phổ thông, cô cùng nhà sản xuất Colm Farrelly và một số người lập ra ban nhạc tên Ton Ton Macoute. Sinéad bỏ dở việc học ở Waterford, chuyển về quê nhà Dublin (Ireland) để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhận được nhiều hưởng ứng của khán giả.

Sinéad chạm đến đỉnh cao ở tuổi 24 với album I Do Not Want What I Haven't Got và bản hit Nothing Compares 2 U - cover của Prince. Đầu thập niên 1990, hình ảnh Sinéad với mái tóc cắt ngắn sát đầu, đôi mắt u uẩn cùng giọng ca bàng bạc nỗi buồn, ám ảnh nhiều thế hệ khán giả trên màn hình kênh MTV. Cô hát về nỗi lòng cô gái vấn vương người cũ, dù đã "15 ngày và bảy giờ anh mang tình yêu đi xa". Ca khúc trở thành bản tình ca kinh điển của nhiều thế hệ, với đề cử Ghi âm của năm tại Grammy 1991, mở lối cho loạt thành công sau đó của Sinéad.

Với nhiều khán giả Việt, Sinéad O’Connor là giọng ca không thể thiếu khi nhắc đến ký ức âm nhạc thập niên 1990. Vũ Mạnh Cường - đạo diễn phim Memento Mori - nói khi lần đầu xem MV Nothing Compares 2 U, những khung hình quay cận khuôn mặt của ca sĩ khiến anh thôi thúc tìm hiểu về cô. Năm 2000, Sinéad ra mắt album Faith and Courage, viết về ngày tháng thuở bé ở thị trấn Dublin đến khi trưởng thành ở London. Đạo diễn nói: "Giai đoạn này, tôi đang là sinh viên ở Berlin và Paris. Album theo tôi suốt thời gian đó như một liều thuốc an thần của những năm tháng tuổi trẻ bồng bột".

Sinéad O’Connor hát "Nothing Compares 2 You" ở chương trình Top of the Pop" Sinéad O’Connor hát "Nothing Compares 2 You" ở chương trình "Top of the Pop" năm 1990. Video: Sinéad O’Connor Official

Một đời thăng trầm, Sinéad O’Connor vẫn giữ tình yêu ca hát đến những ngày cuối. Đầu tháng 7, Sinéad lên kế hoạch tái lưu diễn ở Australia, New Zealand, châu Âu, Mỹ trong hai năm 2024, 2025. Hôm 8/7, ca sĩ cho biết trên Twitter đã chuyển về London (Anh) sống sau 23 năm để ấp ủ thực hiện một album. "Thật hạnh phúc khi trở về nhà", ca sĩ đặt một biểu tượng mặt cười vào dòng trạng thái, với lời hẹn mãi dang dở.

Mai Nhật