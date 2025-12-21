Đôi bạn thân đổi đời nhờ tìm thấy kim cương

Ấn ĐộChỉ sau 20 ngày thuê đất để đào bới, đôi bạn nghèo tại Panna đã tìm thấy viên kim cương 15,34 carat, trị giá 6 triệu rupee (hơn 1,7 tỷ đồng).

Sáng sớm một ngày mùa đông lạnh giá tại Panna (bang Madhya Pradesh), Satish Khatik, 24 tuổi và Sajid Mohammed, 23 tuổi vẫn miệt mài đào xới trên mảnh đất nhỏ vừa hùn vốn thuê hồi cuối tháng 11. Bất ngờ, lớp đất đá hé lộ một vật thể lấp lánh.

Mang viên đá đến Văn phòng Kim cương Panna để thẩm định, cả hai vỡ òa khi chuyên gia Anupam Singh xác nhận: Đây là một viên kim cương tự nhiên, trọng lượng 15,34 carat.

"Giá trị thị trường của viên đá ước tính khoảng 5 đến 6 triệu rupee. Nó sẽ sớm được bán đấu giá", ông Anupam Singh cho biết.

Satish Khatik (phải) cùng với Sajid Mohammed khoe viên kim cương đã tìm thấy. Ảnh: Times of India

Satish và Sajid là đôi bạn thân lớn lên trong nghèo khó. Satish kiếm sống bằng một sạp thịt nhỏ, còn Sajid bán hoa quả dạo. Cả hai đều là con trai út trong gia đình và gánh trên vai áp lực tài chính nặng nề.

Tại Panna - vùng đất nổi tiếng với trữ lượng kim cương lớn nhất Ấn Độ nhưng người dân vẫn sống trong cảnh nghèo đói và thiếu nước - việc thuê đất tìm vận may là chuyện phổ biến. Chính quyền địa phương cho phép người dân thuê các mảnh đất nhỏ với giá rẻ để tự khai thác. Tuy nhiên, hầu hết đều ra về tay trắng.

"Gia đình tôi đã đào bới ở những mảnh đất này suốt nhiều thế hệ. Cha và ông tôi đã dành hàng chục năm nhưng chưa bao giờ tìm thấy gì ngoài bụi đất và những mảnh thạch anh vụn", Sajid chia sẻ.

Ông Nafees, cha của Sajid, xúc động nói rằng "các vị thần cuối cùng đã đền đáp sự kiên nhẫn và chăm chỉ của chúng tôi".

Theo quy định, viên kim cương sẽ được chính quyền bang bán đấu giá trong đợt mở bán quý tới, thu hút nhiều thương nhân từ khắp Ấn Độ và quốc tế. Sau khi trừ 12% tiền thuế và phí tài nguyên, toàn bộ số tiền còn lại sẽ được chuyển cho hai chàng trai.

Với số tiền khổng lồ sắp nhận được, hai thanh niên không tính mua nhà hay xe hơi mà ưu tiên lo đám cưới cho các chị em gái. Đây là trách nhiệm văn hóa quan trọng và tốn kém tại Ấn Độ mà trước đây họ chưa dám mơ tới.

Ông Ravi Patel, quan chức khai thác mỏ của quận, gọi phát hiện này là "sự may mắn hiếm có". Trong khi nhiều người mất cả đời không tìm thấy gì, Satish và Sajid đã đổi đời chỉ sau chưa đầy 3 tuần cầm cuốc.

Bảo Nhiên (Theo Times of India)