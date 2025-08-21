Doha JSC gửi nét đẹp văn hóa Việt vào gốm sứ

Doha JSC ra mắt bộ sưu tập gốm sứ lấy cảm hứng từ hoa sen, trống đồng và hình tượng Long Mã, trong đêm nghệ thuật "Vó Ngựa Nước Nam - Âm vang son sắt".

Tại sự kiện, bà Trịnh Thị Phi Đoàn (Dasha Trịnh) - nhà sáng lập Công ty cổ phần đầu tư Doha (Doha JSC) trực tiếp giới thiệu hai bình gốm sứ "Long Mã", "Mã Thượng Vân" và chiếc đôn "Vó Ngựa Nước Nam". "Đây là các tác phẩm độc bản, hội tụ kỹ thuật chế tác tinh xảo, giá trị văn hóa sâu sắc và thiết kế mang tính sưu tầm", bà nói.

Tác phẩm bình gốm sứ "Long Mã" để trên chiếc đôn "Vó Ngựa Nước Nam". Ảnh: Doha JSC

Sự kiện thu hút hơn 420 khách mời, trong đó có nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, nghệ sĩ Tùng Yuki, nhạc sĩ Sỹ Luân, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng cùng đại diện Lãnh sự quán Nga tại Việt Nam, doanh nhân, nghệ nhân.

Thương hiệu gốm sứ cao cấp Doha JSC đặt sứ mệnh tạo ra "Văn hoá Việt Nam - Tinh hoa thế giới", từ đó, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật "Long Mã", "Mã Thượng Vân" và "Vó Ngựa Nước Nam" để trưng bày. Đồng thời, thương hiệu gửi gắm tới khách hàng thông điệp về di sản và niềm tự hào dân tộc.

Trong đó, hai bình gốm "Long Mã" và "Mã Thượng Vân" được lấy cảm hứng từ linh vật truyền thuyết Long Mã, biểu trưng cho trí tuệ, sức mạnh và phúc khí trong văn hóa Á Đông. Trên thân bình, hình ảnh hoa sen và trống đồng Đông Sơn được khắc họa tinh xảo, kết hợp với kỹ thuật mạ vàng sang trọng, tạo nên tác phẩm vừa mang giá trị mỹ thuật, vừa lưu giữ câu chuyện văn hóa Việt.

Tác phẩm "Long Mã" với Cây đá quý màu Tourmaline. Ảnh: Doha JSC

Đi cùng bộ bình là đôn "Vó Ngựa Nước Nam", do kiến trúc sư Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Chiến lược Doha thiết kế. Đây là tác phẩm điêu khắc ánh sáng độc đáo. Khi bật đèn, bề mặt hiện lên bản đồ Việt Nam cùng Hoàng Sa, Trường Sa. Hình ảnh này gợi niềm tự hào dân tộc và khẳng định chủ quyền biển đảo. Sự kết hợp giữa chất liệu cao cấp, kỹ thuật ánh sáng và thiết kế giàu biểu tượng.

Tác phẩm "Mã Thượng Vân". Ảnh: Doha JSC

Doha JSC vốn nổi bật với các sản phẩm gốm sứ mạ vàng cao cấp. Trước Bình Long Mã, thương hiệu từng giới thiệu nhiều tác phẩm tinh hoa như Heo Vàng Âm Dương (2019), Chuột Vàng (2020), Trâu Vàng (2021), Bóng Tùng Dáng Hổ (2022) và Long Vân Hội Lộc (2024). Tất cả đều được chế tác thủ công, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, mang giá trị thẩm mỹ, quà tặng tinh hoa và tính sưu tầm lâu dài.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Doha JSC còn định vị là nhà sản xuất và sáng tạo gốm sứ, quà tặng cao cấp. Doanh nghiệp chú trọng đồng hành cùng nghệ nhân gốm sứ, nghệ sĩ múa và xiếc văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn và phát triển di sản Việt.

(Nguồn: Doha JSC)