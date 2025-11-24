DOGE 'không còn tồn tại'

Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), cơ quan do tỷ phú Elon Musk thành lập và lãnh đạo, đã chấm dứt hoạt động dù còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ.

"Cơ quan này không còn tồn tại", Reuters ngày 23/11 dẫn lời xác nhận của Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Chính phủ Mỹ (OPM) Scott Kupor nói về tình trạng của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE).

Ông Kupor nói thêm DOGE không còn là "một thực thể tập trung", dù cơ quan này còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ theo kế hoạch ban đầu. Đây là những xác nhận đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự kết thúc của DOGE, cơ quan từng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực tinh giản bộ máy và ngân sách liên bang.

Elon Musk mặc áo in chữ DOGE trong khuôn viên Nhà Trắng hôm 9/3. Ảnh: AP

Hiện OPM đã tiếp quản nhiều chức năng của DOGE. Ít nhất hai nhân sự chủ chốt của DOGE đang tham gia Cơ quan Thiết kế Quốc gia Mỹ, đơn vị mới được thành lập hồi tháng 8 theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump với nhiệm vụ "làm đẹp" các trang web chính phủ.

DOGE được thành lập hồi tháng 1, sau khi ông Trump nhậm chức, với mục đích tinh gọn bộ máy chính quyền và cắt giảm ngân sách liên bang. DOGE ban đầu được giao cho tỷ phú Elon Musk điều hành và ông cũng giữ chức vụ nhân viên chính phủ đặc biệt.

Ông Musk sau đó rời DOGE khi còn vài ngày là hết thời hạn 130 ngày trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, do mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ về "đạo luật to đẹp" (OBBBA).

Sau khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi, DOGE tuyên bố đã giúp chính quyền cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng con số này khó xác minh vì DOGE không cung cấp báo cáo tài chính công khai về các hoạt động cụ thể của họ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)