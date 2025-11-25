DOGE bác thông tin bị xóa sổ

Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ bác bỏ thông tin họ "không còn tồn tại", khẳng định vẫn thực hiện nhiệm vụ cắt giảm lãng phí liên bang.

"Vừa mới tuần trước, DOGE đã giúp chấm dứt 78 hợp đồng gây lãng phí và tiết kiệm 335 triệu USD ngân sách", Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) ngày 24/11 viết trên mạng xã hội X, bác bỏ thông tin từ hãng thông tấn Reuters rằng cơ quan này đã ngừng hoạt động.

Reuters trước đó dẫn lời xác nhận của Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Chính phủ Mỹ (OPM) Scott Kupor rằng DOGE đã "không còn tồn tại". Ông Kupor nói thêm DOGE không còn là "một thực thể tập trung", dù cơ quan này còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ theo kế hoạch ban đầu.

DOGE cho rằng đây là "tin giả", thêm rằng cơ quan này sẽ quay trở lại trong vài ngày tới với bản tin cập nhật thường kỳ vào ngày 28/11. "Tổng thống Donald Trump được người dân Mỹ giao nhiệm vụ hiện đại hóa chính phủ liên bang và giảm thiểu lãng phí, gian lận, lạm dụng", DOGE nhấn mạnh về nhiệm vụ được ông Trump giao phó.

Ông Elon Musk đội mũ có dòng chữ DOGE khi dự cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 30/5. Ảnh: AP

Giám đốc OPM Kupor cũng giải thích trên mạng xã hội về phát biểu của mình rằng "DOGE có thể không có sự lãnh đạo tập trung, nhưng các nguyên tắc của DOGE vẫn tồn tại và phát huy hiệu quả, đó là bãi bỏ quy định không cần thiết, loại bỏ gian lận, lãng phí và tái cấu trúc lực lượng lao động liên bang, đặt hiệu suất lên hàng đầu".

Ông Kupor nói thêm OPM cùng Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) sẽ "thể chế hóa" những thay đổi do DOGE thực hiện.

DOGE được thành lập hồi tháng 1, sau khi ông Trump nhậm chức, với mục đích tinh gọn bộ máy chính quyền và cắt giảm ngân sách liên bang. DOGE ban đầu được giao cho tỷ phú Elon Musk điều hành và ông cũng giữ chức vụ nhân viên chính phủ đặc biệt.

Ông Musk sau đó rời DOGE khi còn vài ngày là hết thời hạn 130 ngày trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, do mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ về "đạo luật to đẹp" (OBBBA).

DOGE tuyên bố đã giúp chính quyền Trump cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng con số này khó xác minh vì DOGE không cung cấp báo cáo tài chính công khai về các hoạt động cụ thể của họ.

Ngọc Ánh (Theo AOL, Reuters, NBC)