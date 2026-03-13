Độc tố 'vô hình' trong cá chình khiến 6 du khách nhập viện cấp cứu

Hà NộiTrung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 6 người nhập viện cấp cứu do nhiễm độc tố ciguatoxin, thường có trong một số loại cá biển.

Ngày 13/3, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm, thông báo sức khỏe nhóm bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định. Trước đó, tối 7/3, đoàn khách dùng bữa tại một nhà hàng địa phương với thực đơn gồm cá chình, tôm tít và sò. Chỉ một đến ba giờ sau, hàng loạt biểu hiện bất thường xuất hiện, ngay cả với người chỉ ăn hai miếng cá nhỏ.

Bác sĩ Nguyên kiểm tra phản xạ của các bệnh nhân ngộ độc cá chình. Ảnh: Nguyên Hà

Cơn ngộ độc bắt đầu bằng cảm giác đau rát họng, tê bì môi lưỡi, sau đó nhanh chóng tiến triển thành đau nhức cơ khớp, chóng mặt, tụt huyết áp, nôn ói và tiêu chảy. Đặc biệt, người bệnh trải qua tình trạng rối loạn cảm giác, thấy đau buốt bứt rứt khi chạm vào nước lạnh. Cơ sở y tế tuyến dưới tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển sáu người có triệu chứng nặng nhất đến Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 8/3. Quá trình thăm khám và khai thác dịch tễ giúp các chuyên gia xác định thủ phạm chính là ciguatoxin chứa trong thịt cá chình.

Bác sĩ Nguyên đánh giá ngộ độc ciguatera phổ biến nhất trong nhóm ngộ độc cá biển, vượt cả cá nóc, nhưng cộng đồng lại ít cảnh giác. Vi tảo sinh ra độc tố này sống trong nước biển. Qua chuỗi thức ăn tự nhiên, chất độc tích tụ dần vào cơ thể các loài cá lớn sống rạn san hô như cá chình, nhồng, mú hay hồng. Đáng lo ngại, ciguatoxin vô hình, vô vị và vô hiệu hóa mọi phương pháp chế biến nhiệt độ cao, làm lạnh sâu hay ướp muối. Bằng mắt thường, con người không thể phân biệt cá nhiễm độc và cá sạch.

Y học hiện đại chưa tìm ra thuốc giải độc đặc hiệu cho ciguatoxin, do đó các bác sĩ chủ yếu điều trị triệu chứng, duy trì nhịp tim, huyết áp và chức năng hô hấp. Để phòng tránh, chuyên gia y tế khuyên người dân hạn chế tiêu thụ cá rạn san hô tự nhiên kích thước lớn, tuyệt đối bỏ nội tạng vì đây là nơi tập trung lượng độc tố cao nhất. Lựa chọn cá nuôi công nghiệp mang lại sự an toàn cao hơn nhờ quy trình kiểm soát nguồn thức ăn chặt chẽ. Ngay khi cơ thể lên tiếng bằng các dấu hiệu tê yếu cơ, loạn nhịp tim sau bữa ăn hải sản, người dân cần lập tức gọi cấp cứu và di chuyển nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Lê Nga