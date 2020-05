Độc giả bình chọn Oppo Reno3 chụp ảnh đẹp hơn Bphone B86

Ở chế độ tự động, Reno3 chụp tối tốt hơn, ảnh nhiều chi tiết và nhiễu ít hơn nhưng cân bằng trắng lại kém so với Bphone B86.

Khảo sát smartphone chụp đẹp hơn giữa Bphone B86 và Oppo Reno3 kết thúc với 1.311 lượt bình chọn. Trong đó, Phone 1 có 554 phiếu, chiếm tỷ lệ 42%, Phone 2 là 757 phiếu, chiếm tỷ lệ 58%.

Kết quả: Phone 1 là Bphone B86, Phone 2 là Oppo Reno3.

Ở cảnh chụp ban ngày, khác biệt không đáng kể, Reno3 có thiên hướng đẩy sáng cao hơn, tông màu xanh hơn. Bphone B86 tái hiện chi tiết sắc và độ tương phản nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Ở khung cảnh chụp so dải tương phản, Reno3 thể hiện được chi tiết tốt hơn ở vùng tối (B86 hơi có nhiễu ảnh). Khi cùng chụp thử ở điều kiện trong nhà, Bphone B86 có ưu thế rõ ràng hơn ở khả năng cân bàng trắng. Khi điều kiện ánh sáng ổn định, chỉ có nắng vàng nhẹ bên ngoài ảnh hưởng nhưng Reno3 cho ra màu đã hơi ám vàng trong khi B86 vẫn giữ được màu sắc chính xác.

Tuy nhiên, đến các bức hình chụp tối, Reno3 có lợi thế hơn nhiều so với đối thủ khi ảnh sáng hơn, ít nhiễu hơn đáng kể so với Bphone B86. Với ảnh chụp cận cảnh tối các cuốn sách, chi tiết trên ảnh chụp bởi điện thoại của Bkav bị bệt, noise xuất hiện khá rõ. Các khung cảnh chụp ở điều kiện thiếu sáng cũng gặp trường hợp tương tự. Cả hai máy đều có chế độ chụp đêm hoặc chụp chuyên nghiệp riêng biệt nhưng ảnh so sánh chỉ thử nghiệm ở chế độ tự động được nhiều người sử dụng, dễ dùng và đánh giá gần nhất chất lượng cảm biến.

Xem lại ảnh chụp thử so sánh giữa Reno3 và Bphone B86

Oppo và Bkav đều coi chụp hình là tính năng quan trọng nhất trên hai model mới ra mắt ở phân khúc tầm trung. Bphone B86 và Reno3 có trang bị camera khác biệt về cả số lượng lẫn thông số kỹ thuật, nhưng mức giá chính hãng cùng là 8,99 triệu đồng. Cả hai cũng đều ra mắt trong tháng 5 vừa qua.

Bphone B86 chỉ có hai camera phía sau nhưng được giới thiệu sử dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán và AI do chính Bkav nghiên cứu phát triển. Reno3 được Oppo trang bị 4 camera phía sau bao gồm một camera chính 48 megapixel, f/1.8, một camera tele 2x độ phân giải 13 megapixel, một góc siêu rộng 8 megapixel và một cảm biến đen trắng 2 megapixel. Cả hai máy đều có thể quay video chuẩn 4K tốc độ 30 hình/giây.

Bphone B86 (trắng) và Oppo Reno 3. Ảnh: Tuấn Hưng

Cả hai đều chụp ảnh tỷ lệ 4:3 ở độ phân giải cao nhất (12 megapixel). Khi chụp thử nghiệm, tính năng HDR tự động được giữ nguyên. Trong các thử nghiệm, hai máy đều để chế độ chụp tự động, cài đặt mặc định, không bật hiệu ứng, lấy nét và đo sáng cùng vào một điểm, thời điểm và góc chụp gần tương đương.

Tuấn Hưng