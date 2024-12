Dốc cạn túi 'dao kéo' trùng tu nhan sắc trước Tết

Hà NộiVừa lấy lương tháng 11, Ngọc, 25 tuổi gom tiền, vay thêm bạn bè, lập tức đặt lịch nâng mũi, cắt mí, tiêm trẻ hóa để "tút tát" gương mặt hốc hác.

Ngọc cao 1m6, nặng 47 kg, thân hình nhỏ nhắn, song gương mặt góc cạnh, mũi thấp, mắt một mí khiến cô tự ti. Mong muốn làm mới diện mạo, Ngọc quyết tâm tìm đến "dao kéo" để cải thiện nhan sắc kịp đón Tết.

Cô tìm đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được bác sĩ tư vấn nâng mũi và cắt mí. Ê kíp đã nâng mũi cấu trúc bán sinh học, dựng trụ và bọc đầu mũi, đồng thời cắt, tạo hình mắt 2 mí cho cô. Một tuần sau cắt mí, Ngọc có nếp mí rõ nét, còn mũi dần vào phom dáng, đang theo dõi thêm.

"Tết đến gặp gỡ nhiều người, tôi muốn chăm chút ngoại hình để tự tin hơn. Hy vọng, một tháng nữa gương mặt tôi sẽ hài hòa", Ngọc nói, thêm rằng khi mũi ổn định, sẽ đi tiêm trẻ hóa da để gương mặt sáng sủa. Cô dự tính chi khoảng 50 triệu cho đợt làm đẹp này.

Không chỉ người trẻ như Ngọc "chạy đua" làm đẹp cuối năm, nhiều phụ nữ trung tuổi, thậm chí người già cũng tìm đến các dịch vụ trùng tu nhan sắc. Như chị Hiền, 43 tuổi ở Hà Nội, đến Bệnh viện Da liễu Trung ương, đặt lịch tiêm filler (chất làm đầy) rãnh cười và chăm da mặt khi bị đồng nghiệp nhận xét gương mặt nhiều "ngoặc đơn, ngoặc kép". Chi phí gần 20 triệu đồng được chị lấy ra từ quỹ dự phòng khẩn cấp, "hứa sẽ bù lại" khi có thưởng Tết.

Sau 10 phút thủ thuật, vùng rãnh cười của chị Hiền đã được làm đầy, bác sĩ cho biết khoảng một tháng mặt sẽ ổn định và cân đối hơn, không cần kiêng khem, "yên tâm đón Tết". Song filler chỉ có tác dụng khoảng 1-2 năm, nếu muốn tiếp tục duy trì, người phụ nữ phải tiêm lại.

Bác sĩ kiểm tra, tái khám cho một bệnh nhân sau nâng mũi. Ảnh: T.Tuấn

TS.BS. Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết trước Tết khoảng 2 - 3 tháng, nhu cầu "dao kéo" gia tăng, không chỉ nhóm khách hàng trong nước mà có rất nhiều Việt kiều. Hiện, công nghệ và tay nghề bác sĩ Việt Nam không thua kém các quốc gia có nền thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc, Thái Lan..., do đó việc lựa chọn làm đẹp trong nước vừa tiết kiệm chi phí lại đạt hiệu quả cao.

So sánh những tháng đầu hoặc giữa năm, lượng khách hàng tại thời điểm này tăng ít nhất 30%. Có những tháng cuối năm, lượng khách tăng hơn 50% kéo theo doanh thu về thẩm mỹ tăng đột biến, bác sĩ Tuấn cho hay. "Khách hàng đến vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và chúng tôi thường không có giờ nghỉ trưa, có khi kết thúc giờ làm vào lúc 10 - 11h tối", ông nói.

Tương tự, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện E..., khách hàng đến khám và thực hiện thẩm mỹ cũng tăng đáng kể. Còn ở nhiều spa, cơ sở tư nhân, người quản lý phải tuyển thêm nhân viên để tăng ca, đáp ứng nhu cầu đột biến. Theo bác sĩ Tuấn, chị em thường có tâm lý làm đẹp trước khi mùa đông tới, nhưng năm nay, mùa này đến muộn và nắng ấm dài hơn, nên lượng khách giãn ra, không tập trung quá nhiều vào một thời điểm như các năm trước. Giai đoạn thời tiết mát mẻ cũng phù hợp để phục hồi sau phẫu thuật. Ngoài ra, nhiều người dự kiến có thưởng Tết nên sẵn sàng chi hầu bao làm đẹp.

Hiện, khách hàng làm đẹp chia thành hai nhóm, theo tâm lý thời điểm. Nhóm một là những người cần thẩm mỹ nhanh để kịp đón Tết. Thông thường, mọi người sẽ lựa những dịch vụ ít can thiệp và khả năng hồi phục nhanh, như thẩm mỹ nội khoa, gồm: tiêm filler, botox, HA, tiêm trẻ hóa, chăm sóc da. Vài năm gần đây nổi lên các dịch vụ tiêm trẻ hóa kích thích sinh học biostimulator, phát triển mạnh mẽ vào dịp cuối năm. Nhóm thẩm mỹ can thiệp chọn nâng mũi, nhấn mí, cắt mí, độn cằm. Đây là các phương pháp can thiệp ít xâm lấn, chỉ cần 2 - 4 tuần có thể sinh hoạt bình thường.

Với nhóm hai - là những người "siêu bận", sẽ tranh thủ làm đẹp để nghỉ dưỡng dịp Tết. Nhóm này thường sẵn sàng thực hiện các dịch vụ can thiệp ngoại khoa với các ca đại phẫu như nâng ngực, nâng mông, hút mỡ, tạo hình bụng, gọt hàm...

Các bác sĩ Bệnh viện 108 thực hiện một ca nâng mũi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tuấn cho biết nhu cầu làm đẹp là chính đáng với cả nam, nữ. Song, nhiều người thẩm mỹ bất chấp, lựa chọn dịch vụ trôi nổi, thực hiện tại cơ sở chuyên môn yếu kém dẫn đến gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, đôi khi "mất Tết".

Mới đây, các bác sĩ tiếp nhận một ca nâng mũi gặp biến chứng hoại tử đầu mũi do bị viêm. Để cứu bộ phận này, ê kíp ghép da vùng đầu mũi, tạo hình lỗ mũi và nâng lại dáng khác. Việc điều trị các ca biến chứng thường tốn rất nhiều thời gian.

Một thủ thuật nữa các bác sĩ phải "giải cứu" thường xuyên là cắt mí. Nguyên nhân phổ biến là thủ thuật được thực hiện tại spa - nơi chỉ được thực hiện các dịch vụ về chăm sóc da thì lại mổ "chui". Điều này dẫn đến các biến chứng trợn, lệch mí, hốc sâu do bóc tách quá nhiều mỡ.

Nhiều người còn gặp biến chứng tiêm filler, botox quá nhiều, tiêm không đúng kỹ thuật hoặc sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc dẫn đến hiệu quả thẩm mỹ thấp. Bên cạnh đó là tai biến giãn mạch, cười lệch, má hóp, lông mày bị kéo xếch ngược...

Trên thực tế, phẫu thuật thẩm mỹ dù đơn giản hay phức tạp đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến. Ông Tuấn cho hay đã có những ca hoại tử nhiễm trùng từ những thủ thuật đơn giản như phun xăm mày, môi. Hoặc có người bị tiêm silicon lỏng vào ngực, không phải filler như quảng cáo, dẫn tới nhiễm trùng, đau đớn, sưng cứng vùng ngực.

"Bản thân có nhược điểm về diện mạo thì khắc phục và hoàn thiện hơn, nhưng không nên làm mất đi những nét riêng vốn có của mình", bác sĩ Tuấn nói, khuyến cáo mọi người làm đẹp có chừng mực và điểm dừng. Không bất chấp sức khỏe, tính mạng, hay cầu toàn quá mà "biến cái đã đẹp rồi thành lỗi, hỏng".

Chị em cũng cần tỉnh táo lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp phép hoạt động, đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn. Cần tìm hiểu kỹ các sản phẩm cũng như các liệu trình làm đẹp trước khi trả tiền, kể cả các dịch vụ xâm lấn hoặc không xâm lấn.

Minh họa thẩm mỹ. Ảnh: Pexel

Lê Nga