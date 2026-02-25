Đoạt mạng vợ trong cuộc ẩu đả

Nghệ AnNguyễn Xuân Sáu, 56 tuổi, bị phạt 12 năm tù vì cầm dao đâm chết vợ trong cuộc ẩu đả sau khi bị nạn nhân dùng quạt điện đánh trúng đầu.

Bản án chiều 25/2 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Sáu, trú xã Đông Thành, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123 và 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Sáu hối hận, gửi lời xin lỗi đến vợ và các con, trình bày không có ý định tước đoạt mạng sống của vợ, việc gây án do nóng giận dẫn đến mất kiểm soát.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe. Sáu được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội trong trường hợp kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, gia đình có công với cách mạng.

Bị cáo Sáu tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Sáu và bà Ngân có 3 người con, trong cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tối 9/10/2025, tại nhà riêng ở xã Đông Thành (trước đây thuộc huyện Yên Thành), Sáu và vợ cãi nhau liên quan chuyện chi tiêu tiền bạc. Trong lúc to tiếng, bà Ngân dùng quạt điện đánh trúng đầu và mặt chồng.

Nhà chức trách cáo buộc, Sáu xuống bếp lấy một con dao bầu lên "nói chuyện". Bà Ngân cũng cầm dụng cụ phơi lúa đánh về phía chồng nhưng không trúng. Sáu sau đó lao tới đâm liên tiếp hai nhát vào ngực vợ khiến bà gục xuống nền nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, Sáu tới trụ sở công an đầu thú.

Đức Hùng