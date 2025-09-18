Đoạt mạng người vì tiếng nẹt pô

Tây NinhTrần Lâm Hồ, 48 tuổi, thừa nhận lúc rượu say đã cự cãi với thanh niên về chuyện anh này nẹt pô xe, sau đó dùng dao sát hại.

Ngày 18/9, Hồ bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 18 năm tù về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Trần Lâm Hồ tại tòa. Ảnh: Nam An

Hồ không biết chữ, sống bằng nghề làm thuê. Tối 13/7, ông này cùng nhóm bạn ngồi uống rượu trước sân nhà thì anh Nguyễn chở bạn chạy xe máy ngang qua, nẹt pô và "nhìn đểu".

Theo cáo trạng, Hồ bực tức, mượn xe máy của bạn chạy theo, thấy anh Nguyễn ngồi nhậu tại nhà người quen cách đó khoảng 100 m nên quay trở về uống rượu tiếp. Lát sau, khi thấy này chạy xe đến căn nhà sát vách, Hồ ra hỏi: "Mày làm gì đi ngang nhà tao mày nẹt pô hoài vậy?".

Nguyễn trả lời: "Xe tao tao nẹt, mày muốn gì, chơi không". Hồ vào nhà lấy dao đâm nhiều nhát khiến anh này ngã gục.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong dọc đường, còn Hồ đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi