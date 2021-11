Đoạt mạng người tình

Ngày 9/11, Nhân (quê Đồng Tháp) bị Công an TP Thuận An tạm giữ để điều tra hành vi Giết người. Do bị thương trong quá trình gây án, nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, dưới sự giám sát của cảnh sát.

Nhân sống cùng người tình tại nhà trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An. Tối qua, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhân khai, do bị người yêu cầm dao đâm vào bụng nên anh ta đã tước vũ khí, đâm trả khiến chị tử vong.

Hàng xóm nghe tiếng la hét, chạy đến thì thấy người phụ nữ nằm gục dưới nền nhà, còn Nhân ôm bụng bị thương rời khỏi hiện trường.

Yên Khánh