Đoạt mạng người đến đòi nợ mẹ

Tây NinhNguyễn Thành Nhân, 24 tuổi, thấy người đàn ông đến nhà đòi mẹ mình 700.000 đồng liền đuổi đánh, cầm dao truy sát, chém tử vong.

Ngày 10/3, Nhân bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo 16-18 năm tù. Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, mong được giảm án để về nuôi cha mẹ già.

Nguyễn Thành Nhân bị cảnh sát dẫn giải ra xe sau phiên xử. Ảnh: Nam An

Bị cáo là nhân viên phục vụ quán ăn. Theo cáo trạng, tối 25/8/2024, ông Trường nhờ em gái đến nhà mẹ Nhân ở xã Hậu Nghĩa lấy lại 700.000 đồng đã cho vay trước đó. Khi người này đến, Nhân nói "ai cho mượn thì tự đến lấy", đồng thời bảo mẹ gọi điện cho ông Trường đến nói chuyện.

Khi ông Trường đến, mẹ Nhân chủ động trả lại số tiền đã vay. Tuy nhiên, Nhân phát hiện liền cầm dao đuổi đánh. Ông Trường lên xe bỏ chạy, nói "mày chờ đó, đợi tao 5 phút" rồi về nhà lấy dao quay lại tìm Nhân.

Dù gia đình can ngăn, hai người sau đó cầm dao truy sát nhau. Trong lúc xô xát, Nhân chém hai nhát trúng người ông Trường. Sau đó cả hai vứt hung khí, vật nhau rồi té xuống bờ kênh.

Gây án xong, Nhân đến công an tự thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào hôm sau.

HĐXX nhận định bị hại có một phần lỗi, song vụ án xuất phát từ hành vi côn đồ của bị cáo, tước đoạt mạng người chỉ vì mâu thuẫn không liên quan trực tiếp đến mình.

Sau phiên xử, đại diện gia đình bị hại cho rằng bản án quá nhẹ và sẽ kháng cáo.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.