Đoạt mạng người đàn ông đi cùng vợ vào phòng trọ

Nghệ AnNguyễn Đức Cường bị phạt tù chung thân vì đoạt mạng người đàn ông ngoại quốc, đâm vợ trọng thương, sau khi thấy hai nạn nhân đi cùng nhau vào phòng trọ.

Bản án chiều 23/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Cường, 39 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xử, Cường hối hận, mong được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về nuôi con, chăm sóc mẹ già. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bị chặn liên lạc khi bàn chuyện ly hôn nên thấy vợ đi cùng người đàn ông lạ đã bức xúc, không kiềm chế được.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng song cho hưởng một số tình tiết khoan hồng như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường.

Bị cáo Cường tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Cường và chị Nguyễn, 32 tuổi, kết hôn nhiều năm trước, có 3 con. Tháng 10/2024, do mâu thuẫn không thể hóa giải, chị Nguyễn rời nhà, thuê phòng trọ ở, để lại các con cho chồng nuôi.

Tối 31/3/2024, khi đang làm bảo vệ tại một quán bar, Cường thấy vợ đi cùng một số người bạn tới chơi. Một lúc sau, chị Nguyễn rời quán cùng một người đàn ông nước ngoài 40 tuổi, tiếp đó di chuyển vào phòng trọ. Cường bám theo, yêu cầu mở cửa song không được nên phá khung sắt, tự mở chốt đi vào.

Nhà chức trách cáo buộc, Cường sau đó tấn công vợ. Người đàn ông đi cùng lên tiếng thì bị Cường dùng kéo đâm vào ngực, gục xuống nền nhà và tử vong. Chị Nguyễn bỏ chạy ra ngoài, bị Cường kéo lại, đâm một nhát vào mạn sườn, bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 23%.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi