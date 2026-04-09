Đoạt mạng người có mâu thuẫn rồi về nhà cố thủ

Đồng ThápNguyễn Hoàng Khánh sau khi dùng dao sát hại nam thanh niên vì mâu thuẫn đánh bóng chuyền, về nhà đóng cửa cố thủ, nhưng bị cảnh sát khống chế.

Ngày 9/4, Khánh, 26 tuổi, bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, hai hôm trước, trong lúc đánh bóng chuyền, giữa Khánh và anh Thanh, 29 tuổi, ngụ cùng xã, phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Chiều hôm sau, khi anh Thanh đang ngồi trước nhà người quen xem tivi, Khánh bất ngờ chạy xe máy đến, cầm dao đâm vào cổ. Nạn nhân bị thương nặng, truy hô, nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khánh chạy về nhà cố thủ. Lực lượng công an xã sau đó đến vận động, khống chế.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.