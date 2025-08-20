Đoạt mạng hàng xóm vì nghi bị nói xấu

Nghệ AnLô Văn Thái lĩnh 15 năm tù về hành vi dùng xẻng và ống tuýp đánh chết hàng xóm vì nghi ngờ nạn nhân nói xấu, xúi giục chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà.

Chiều 20/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thái, 33 tuổi, trú xã Tam Quang, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Thái bày tỏ hối hận, khai ban đầu chỉ định đánh để dọa nạn nhân, không ngờ gây hậu quả chết người. Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định hành vi của Thái là côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên án nghiêm khắc để răn đe.

Bị cáo Lô Văn Thái tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Thái sống nhờ nhà vợ chồng anh trai ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương cũ. Ngày 15/9/2024, khi cả nhà đang ăn cơm thì ông Tình, 50 tuổi, trú cùng bản, đến chơi. Thái nghe ông này nói với chị dâu mình "nên đuổi em chồng đi", không cho ở cùng nữa.

Thái nghi ngờ ông này từng nhiều lần xúi giục chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà, nên đến bãi tập kết vật liệu xây dựng lấy xẻng và gậy gỗ tấn công. Dù vợ chồng anh trai ngăn, song Thái tiếp tục dùng ống tuýp bằng kim loại đánh vào đầu ông Tình đến bất tỉnh.

Gây án xong, Thái bị công an bắt. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau một tháng thì tử vong.