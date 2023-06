Đoạt mạng con trai do mâu thuẫn chăm sóc cháu

Hà TĩnhÔng Dương Nam Hải, 55 tuổi, lĩnh 9 năm 6 tháng tù vì cầm dao bầu đâm chết con trai Dương Nam Hùng, 31 tuổi, sau tranh cãi về việc chăm sóc cháu.

Bản án ngày 1/6 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên ông Hải, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, bị cáo Hải nói hối hận, vì phút nóng giận đã giết chết con trai, đẩy cả gia đình rơi vào bị kịch. HĐXX nhận định, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi lớn.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 1/2, ông Hải ngồi uống rượu với khách tại nhà riêng ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh thì anh Hùng đến thăm con trai bị ốm đang gửi nhờ bố mẹ chăm sóc. Khi đề cập đến việc cho cháu nội uống thuốc, anh Hùng cằn nhằn cho rằng bố "lấy thuốc không đúng liều lượng".

Ông Hải đáp: "Mày biết thì đi mua thuốc cho con uống, bố không hiểu gì về thuốc men". Cả hai xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Hùng tiến lại mâm cơm cầm ly uống rượu ném xuống nền nhà. Bực tức, ông Hải chạy ra sân lấy cưa gỗ dọa đuổi con về. Khi giằng co, ông Hải bị Hùng xô ngã, đoạt cưa đánh vào người.

Các thành viên trong gia đình sau đó chạy ra can ngăn, đuổi Hùng về. Nhà chức trách cáo buộc, do bức xúc trước thái độ và hành động hỗn hào của con, ông Hải chạy vào nhà lấy dao bầu ra để tấn công, mặc vợ can ngăn. Quá trình truy đuổi, ông Hải bị Hùng cầm đòn gánh của hàng xóm đánh trả. Trong lúc xô xát, ông Hải cầm dao đâm trúng người Hùng khiến gục giữa đường, tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông Hải đến Công an huyện Vũ Quang đầu thú. Bản thân bị cáo cũng bị tổn hại 17% sức khỏe do bị con đánh.

