Đoạt mạng chồng vì thấy nhắn tin tán tỉnh

Nghệ AnLầu Y Chò bị phạt 13 năm tù do cầm dao đâm chết chồng Xồng Bá Chống trong cơn ghen, khi thấy thường nhắn tin tán tỉnh phụ nữ khác mà không thể can ngăn.

Bản án chiều 19/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Chò, 39 tuổi, trú xã Mường Xén (trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn) phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải bồi thường 80 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại.

Tại phiên xử, Chò hối hận, trình bày do chồng hay nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nên bực tức, lúc ghen tuông đã mất hết lý trí. Bị cáo mong tòa cho hưởng khoan hồng để sớm trở về chuộc lỗi.

Bị cáo Chò (giữa), tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, tước đi mạng sống của người khác, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe. Chò được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, gia đình bị hại có đơn xin giảm án.

Tháng 4/2025, phát hiện anh Chống thường xuyên dùng điện thoại nhắn tin, tán tỉnh, Chò đã khuyên can nhưng không được. Cô ta sau đó kể sự việc cho gia đình chồng để mọi người nhắc nhở, yêu cầu anh Chống chấm dứt mối quan hệ bất chính song bất thành, từ đó nảy sinh ghen tuông.

Nhà chức trách cáo buộc, tối 4/5, Chò thấy chồng tiếp tục nhắn tin. Thức giấc khi nửa đêm, nghĩ đến chuyện bị phản bội, Chò vào bếp lấy dao quay lại phòng ngủ, đâm vào bụng anh Chống. Nạn nhân tỉnh dậy chống cự, trong lúc giằng co, Chò đâm nhiều nhát khiến chồng tử vong.

Các con ở phòng bên nghe tiếng kêu cứu của bố đã chạy sang can ngăn. Chò cầm dao định đâm vào bụng tự sát song bị con cản lại.

Chò tới trụ sở công an xã đầu thú.

Đức Hùng