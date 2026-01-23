Đoạt mạng cậu ruột vì mâu thuẫn bán đất hương hỏa

Nghệ AnLô Kim Trọng bị phạt 18 năm tù vì cầm dao đâm chết cậu ruột, do bực tức việc bán lô đất hương hỏa do ông bà ngoại để lại mà không thông báo.

Bản án ngày 22/1 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Trọng, 31 tuổi, trú xã Sơn Lâm, phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trọng tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, Trọng bày tỏ hối hận, cho rằng do phút nóng giận không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng người khác, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe.

Theo cáo trạng, gia đình Trọng sống chung với cậu ruột Lô Văn Môn, 37 tuổi, tại nhà riêng ở bản Tân Sáng, xã Sơn Lâm (trước đây thuộc huyện Thanh Chương). Cuối năm 2024, khi Trọng đi làm công nhân ở huyện Nghi Lộc (cũ), anh Môn đã bán thửa đất hương hỏa do ông ngoại của Trọng để lại mà không nói với cháu, khiến hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 17h ngày 31/7/2025, Trọng và anh Môn tiếp tục to tiếng về việc bán đất hương hỏa. Anh Môn nói: "Mày bán nốt miếng đất còn lại của ông bà ngoại ở phía sau rồi đi nơi khác mà ở". Trọng cho rằng cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên bức xúc, chạy vào phòng ngủ lấy con dao dài hơn 20 cm đâm một nhát trúng đầu.

Trong lúc vật lộn với anh Môn, Trọng tiếp tục cầm dao đâm thêm một nhát. Nạn nhân tử vong sau đó. Trọng đến công an đầu thú.

Đức Hùng