Đà NẵngDương Văn Tuấn, 24 tuổi, dùng dao đâm chết bố vợ từ phía sau khi không gặp được vợ.

Cuộc sống nhiều mâu thuẫn nên vợ Tuấn chuyển về sống với cha ruột là ông Nguyễn Văn Can, 52 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang.

Nghi phạm Dương Văn Tuấn. Ảnh: Cao Nam.

Khoảng 14h ngày 12/6, Tuấn đến tìm vợ nhưng chỉ có ông Can ở nhà. Anh ta gọi điện thoại song vợ không chịu về để nói chuyện. Tuấn sau đó lời qua tiếng lại với bố vợ.

Nhà chức trách xác định Tuấn đã đâm dao vào lưng khiến ông Can chết tại chỗ. Nghi can đến công an đầu thú.

Ngọc Trường