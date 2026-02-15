Đoạt mạng bạn trong cuộc nhậu tất niên

Hà TĩnhĐinh Văn Diện, 37 tuổi, bị cáo buộc cầm dao đâm chết anh Trần Viết Vinh, 39 tuổi, do mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên chiều 28 Tết.

Tối 15/2, Diện, trú thôn Vân Xá, xã Đức Thịnh, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 15h30 cùng ngày, Diện và anh Vinh tham gia cuộc nhậu tất niên tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh (trước đây thuộc huyện Đức Thọ).

Người dân tập trung trước ngôi nhà xảy ra án mạng, chiều tối 15/2. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, sau đó Diện và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc to tiếng, Diện cầm dao đâm một nhát trúng ngực anh Vinh khiến nạn nhân gục trước cửa nhà. Anh Vinh được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Sau khi gây án, Diện bị cảnh sát bắt.

Đức Hùng