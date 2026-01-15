Đoạt mạng bạn trai trong cơn cuồng ghen

TP HCMGhen tuông vô cớ, Trương Thanh Minh, 44 tuổi, mang dao đến quán karaoke tìm người yêu gây án khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15/1, Minh bị TAND TP HCM phạt 18 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, chỉ vì ghen tuông vô cớ đã ra tay sát hại người yêu nên phải xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, tòa cũng nghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận... nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, Minh có quan hệ tình cảm với anh Sang. Trong thời gian quen nhau, Minh thường xuyên ghen tuông vô cớ, nghi ngờ Sang có quan hệ với người phụ nữ khác, khiến hai người nhiều lần mâu thuẫn, cãi vã.

Bị cáo Trương Thanh Minh tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Rạng sáng 2/10/2024, Minh gọi điện hỏi Sang đang ở đâu thì anh này nói đang nhậu với bạn, gửi định vị cho Minh, cho biết lát nữa sẽ về. Thấy bạn trai ở vị trí gần một quán karaoke, Minh nghi ngờ Sang vào phòng hát có "tiếp viên" nên mang theo một con dao từ nhà đến quán karaoke.

Đến khoảng 1h25, Minh có mặt tại sảnh quán, ngồi chờ Sang. Ít phút sau, khi Sang vừa bước ra khỏi thang máy, Minh lao tới giật điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Do Minh lớn tiếng gây ồn ào, nhân viên quán đến nhắc nhở. Minh kéo Sang ra khuôn viên quán, tiếp tục cãi vã, chửi mắng.

Trong lúc xô xát, Sang đẩy Minh khiến bị cáo mất thăng bằng. Minh sau đó rút dao đâm một nhát trúng ngực bạn trai. Khi nạn nhân bỏ chạy, chị ta tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát nữa.

Bảo vệ quán đến can ngăn, Minh cất dao rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Sang được đưa đi cấp cứu nhưng sau hơn nửa tháng điều trị thì tử vong.

Tại tòa hôm nay, Minh tỏ ra hối hận liên tục khóc trong quá trình xét xử. Bị cáo thừa nhận do bản thân ghen tuông mù quáng đã ra tay với bạn trai, xin tòa cho hưởng mức án khoan hồng.

