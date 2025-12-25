Đoạt mạng 4 người đàn ông bằng dụ dỗ tình dục

MỹRebecca Auborn lên kế hoạch dụ đàn ông vào khách sạn, gài bẫy khiến họ sốc ma túy để cướp tài sản, bị lộ khi một nạn nhân thoát chết.

Rebecca Auborn, 36 tuổi, nhận tội với bốn tội danh giết người và một tội danh hành hung nghiêm trọng tại phiên điều trần ngày 19/12 ở thành phố Columbus, bang Ohio.

Theo hồ sơ tòa án, Rebecca đã sát hại bốn người đàn ông từ 30 đến 64 tuổi bằng cách dụ dỗ họ đến khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó cho họ dùng ma túy quá liều với mục đích cướp tài sản.

Trong một vụ án, Rebecca khai rằng đã trộn fentanyl - chất giảm đau thuộc nhóm opioid cực mạnh - vào dụng cụ hít ma túy của nạn nhân. Khi người đàn ông đó bị sốc thuốc, cô ta lấy xe và thẻ ghi nợ của anh ta.

Nhà chức trách đã liên kết Rebecca với bốn trường hợp tử vong do sốc thuốc xảy ra từ tháng 1 đến tháng 6/2023 tại các khách sạn ở phía đông bắc Columbus. Chuỗi tội ác của Rebecca chỉ chấm dứt sau khi một trong những nạn nhân sống sót và trình báo cảnh sát.

Rebecca Auborn nhận tội tại phiên điều trần ngày 19/12. Ảnh: Columbus Dispatch

Theo tài liệu tòa án, nạn nhân sống sót gặp Rebecca để quan hệ tình dục vào ngày 13/12/2022. Sau khi thoát chết, anh ta cung cấp cho cảnh sát đủ thông tin để bắt giữ và truy tố cô ta vào năm 2023.

Rebecca không có tiền án tiền sự đáng kể nào trước khi bắt đầu giết người.

Tổng chưởng lý bang Ohio, Dave Yost, mô tả Rebecca là "kẻ giết người hàng loạt" vì gây ra chuỗi vụ giết người cách biệt về thời gian, với cùng phương thức gây án.

Sau khi nhận tội, Rebecca phải đối mặt với án tù chung thân không được ân xá trong 15 năm cho mỗi tội danh giết người và mức án tối đa từ 11 đến 16 năm rưỡi cho tội danh hành hung nghiêm trọng.

Rebecca dự kiến bị tuyên án vào ngày 20/2/2026. Thẩm phán sẽ quyết định các bản án tù sẽ được thi hành đồng thời hay liên tiếp.

Tuệ Anh (theo Nypost, People)