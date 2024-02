Doanh trại thông minh của Công binh Việt Nam ở châu Phi sắp hoàn thành

Doanh trại thông minh của Đội Công binh Việt Nam tại Abyei (châu Phi) đã hoàn thành 60% khối lượng công việc của giai đoạn cuối, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Chiều 16/2, Đội công binh số 2 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Abyei (UNISFA) cho biết dự kiến trong nửa đầu năm 2024, Đội sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Đó là 3 module nhà ở, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý rác thải rắn; trạm sửa chữa; khu vực bố trí máy phát điện; trạm năng lượng mặt trời; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống an ninh giám sát và xây dựng cảnh quan môi trường.

Dự án Doanh trại thông minh (Smart Camp) được chia làm 3 giai đoạn với 30 công trình nhà và các hạng mục tiện ích, phụ trợ. Đội đã hoàn thành giai đoạn 1, 2 và 60% khối lượng công việc giai đoạn 3. Nhiều module (hệ thống nhà lắp ghép bằng vật liệu tiền chế) đã được đưa vào sử dụng, gồm văn phòng làm việc; nhà ở, nhà ăn tập trung; bếp nấu; phòng thể chất; hệ thống nhà vệ sinh.

Căn cứ của Đội công binh Việt Nam tại Abyei nhìn từ trên cao. Ảnh: Đội Công binh số 2

Dự án Doanh trại thông minh tại căn cứ của Đội công binh Việt Nam ở Abyei được thực hiện từ tháng 4/2023, trong nhiệm kỳ hoạt động của Đội Công binh số 1. Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1, cho biết đây là mẫu doanh trại kiểu mới, hiện đại nhất hiện nay của Liên Hợp Quốc.

Trong căn cứ có bãi đỗ trực thăng và hệ thống bảo đảm an toàn bay. Hệ thống quản lý điện nước, thông tin liên lạc, Internet có thể điều khiển tự động. Hạ tầng ưu tiên nữ quân nhân, tách biệt với khu vực của nam; nhà vệ sinh được lắp ghép bằng vật liệu mới. Từ phòng điều hành, chỉ huy có thể theo dõi được việc sử dụng, tiêu thụ điện, chất lượng nguồn nước, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, điện chiếu sáng. Hệ thống camera an ninh cũng được tích hợp để kiểm soát hoạt động trong và ngoài căn cứ.

Xây dựng Smart Camp cho lực lượng gìn giữ hòa bình các nước ở Abyei

Hiện nay, Đội công binh số 2 đang xây dựng doanh trại thông minh cho đơn vị Nepal tại trụ sở Phái bộ UNISFA. Module đầu tiên trên tổng số 18 module đã hoàn thành. 6 tháng cuối năm 2024, Đội dự kiến khởi công dự án doanh trại thông minh cho đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc.

Đội Công binh số 2 cũng sẽ san lấp mặt bằng xây dựng Smart Camp cho doanh trại bộ binh Pakistan tại phân khu bắc Abyei. Nhiệm vụ chủ yếu là đào kênh, đắp ụ chắn, làm hàng rào bảo vệ. Đội cũng tranh thủ mùa khô để mở mới tuyến nhánh, đường tuần tra, đảm bảo giao thông luôn thông suốt, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Phái bộ.

Thành viên Đội công binh Việt Nam san lấp mặt bằng làm doanh trại cho lực lượng Pakistan. Ảnh: Đội Công binh số 2

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước đã ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất.

Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia này.

Tháng 5/2022, Việt Nam lần đầu tiên cử Đội Công binh tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA. Đội Công binh số 1 với biên chế 184 người có nhiệm vụ khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường vận tải chính, vận tải dự phòng; sửa chữa khôi phục đường băng dã chiến; chuẩn bị và bảo dưỡng các tuyến đường kết nối căn cứ, xây dựng bãi đỗ trực thăng, kiểm tra, khắc phục sự cố giao thông... Đội công binh số 2 đến Abyei tiếp quản nhiệm vụ của Đội số 1 từ tháng 8/2023.

Sơn Hà