Doanh thu Vinamilk tiến sát 17.000 tỷ đồng trong quý III

Vinamilk ghi nhận doanh thu hợp nhất quý III/2025 hơn 16.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ, có sự đóng góp của chuyển đổi số, mở rộng hệ thống cửa hàng.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý III vừa được doanh nghiệp này công bố. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 46.678 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu của cả kinh doanh nội địa và quốc tế đều tăng tốc so với các quý trước.

Tại thị trường nội địa, doanh thu thuần hợp nhất đạt 13.494 tỷ đồng, tăng 4,4%, chiếm 79,6% tổng doanh thu quý III. Mức tăng này được thúc đẩy bởi chuyển đổi số, thương mại điện tử, tăng độ phủ cửa hàng Vinamilk, sản phẩm mới và hiệu quả từ các chiến dịch marketing. Lũy kế 9 tháng, doanh thu trong nước đạt 37.118 tỷ đồng, dù còn thấp hơn so với cùng kỳ 2024 chủ yếu do tác động của quý I, nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể nhờ kết quả tích cực trong quý II và quý III.

Người dùng lựa chọn các sản phẩm của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Ở mảng kinh doanh quốc tế, doanh thu thuần đạt 3.459 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp hơn 20% doanh thu hợp nhất. Các thị trường trọng điểm tại châu Á và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng cao. Lũy kế ba quý đầu năm, doanh thu từ nước ngoài của Vinamilk đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 13,7%. Nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, mức tăng doanh thu nước ngoài trong quý III và 9 tháng lần lượt tăng 25,7% và 9,5%, so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý vừa qua đạt 3.126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.511 tỷ đồng, tăng tương ứng 6,2% và 4,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8.173 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.586 tỷ đồng. Tương ứng thu nhập mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.804 đồng.

Gian hàng của Vinamilk tại Hội chợ Mùa thu đang diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11. Ảnh: Vi Nam

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, cho biết kết quả trong kỳ cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng trong hành trình tái định vị thương hiệu và chuyển đổi số. "Sự tăng trưởng đồng đều giữa hai mảng trong và ngoài nước là nền tảng giúp chúng tôi hướng đến hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt", bà Liên nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận cho thấy hiệu quả vận hành và quản trị chi phí của doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý vừa qua tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhờ quy mô doanh số mở rộng trong khi chi phí sản xuất ổn định. Doanh thu tăng gần 10% nhưng chi phí bán hàng chỉ tăng 7,1%, thể hiện hiệu quả điều hành tích cực. Lũy kế 9 tháng, biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 41,4%, thấp hơn 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ kết quả quý I.

Đơn vị đã bắt đầu gặt hái kết quả từ chuyển đổi số. Trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong tự động hóa quy trình kiểm soát hình ảnh giao hàng, xử lý hàng trăm nghìn hình ảnh mỗi ngày chỉ trong vài phút với độ chính xác cao. Theo ước tính của Amazon, sáng kiến này có thể giúp tiết kiệm khoảng 3 triệu USD chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời bảo đảm quá trình giao hàng chính xác và nhanh chóng.

Đồng thời, "ông lớn ngành sữa" cũng gia tăng độ phủ của hệ thống cửa hàng. Trong năm, doanh nghiệp đã cải tạo và mở mới hàng trăm cửa hàng để phục vụ người tiêu dùng. Hiện tại, 100% cửa hàng đồng bộ theo nhận diện thương hiệu mới. Sắp tới, chuỗi cửa hàng sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu thị trường. Tháng 7-9 năm nay, doanh thu các cửa hàng và thương mại điện tử duy trì tăng trưởng cao hai chữ số so với cùng kỳ, tăng tốc so với 6 tháng đầu năm.

Hãng cũng đẩy mạnh mô hình bán lẻ tích hợp online - offline, kết hợp giữa mua sắm trực tiếp và tương tác trực tuyến, tăng khả năng tương tác và duy trì sự gắn kết với người tiêu dùng ở mọi điểm tiếp xúc.

Các cửa hàng Vinamilk đã được thay đổi đồng bộ theo nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Vi Nam

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, cho biết đơn vị không chỉ theo xu hướng mà chủ động định hình làn sóng tiêu dùng. Doanh nghiệp liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm mới được ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, lần đầu tiên phát triển và sản xuất tại Việt Nam. Hoạt động sáng tạo, đổi mới sản phẩm dựa trên những hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo xu hướng cá nhân hóa, chuyên biệt. Đặc biệt, hãng đưa các thành tựu khoa học dinh dưỡng toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong quý III, hãng đưa ra nhiều cải tiến, như hoàn thiện thay đổi bao bì mới cho dòng sữa bột người lớn, đánh dấu hoàn thành thay đổi nhận diện cho toàn bộ danh mục; ra mắt các sản phẩm mới như sữa đậu nành mè đen và sữa yến mạch. Đáng chú ý, lần đầu tiên doanh nghiệp ra mắt sản phẩm giải khát Kombucha thương hiệu HayDay. Điểm khác biệt của Kombucha HayDay là có thời gian ủ men lên đến 6 tháng và có ga, tạo khác biệt khi các sản phẩm khác trên thị trường chỉ có thời gian ủ trung bình từ 21-30 ngày và không có ga.

Những kết quả trên cũng giúp Vinamilk lần đầu lọt vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu với xếp hạng AAA++ (mức xếp hạng cao nhất). Đơn vị cũng vào Top 3 thương hiệu sữa toàn cầu theo Brand Strength Index, do Brand Finance (tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới), công bố vào tháng 8 năm nay.

Hoàng Đan