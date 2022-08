Doanh thu vận chuyển hành khách Vietjet tăng 15%

Vietjet đạt 11.355 tỷ đồng doanh thu vận chuyển hành khách, tăng 15% so với trước dịch; lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, tính đến hết quý II/2022.

Theo kết quả kinh doanh quý II/2022 Vietjet vừa công bố, hiện hãng có 53 đường bay nội địa, doanh thu nội địa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019 (giai đoạn trước đại dịch Covid-19). Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 11.590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 181 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu vận tải hành khách của hãng đạt 14.696 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 16.112 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Với những kết quả này, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 76 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 426 tỷ đồng.

Đại diện hãng cho biết, tuy có sự đột phá về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ tương đương 85,2% kế hoạch 6 tháng do chi phí xăng dầu tăng cao. Vietjet thu nộp ngân sách đạt khoảng 2.300 tỷ đồng gồm các khoản thuế, phí thu hộ trực tiếp và gián tiếp trong 6 tháng đầu năm.

Du khách quốc tế bay cùng Vietjet. Ảnh: Ánh Dương

Để đáp ứng nhu cầu, từ đầu năm Vietjet đã tăng tần suất khai thác, thực hiện 52.500 chuyến bay, vận chuyển 9 triệu lượt hành khách, tăng 54% và 92% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số chuyến bay tăng 8% so với giai đoạn trước dịch 2019.

Riêng quý II năm nay, hãng khai thác gần 33.000 chuyến bay, vận chuyển 6 triệu lượt hành khách, tăng cao hơn so với trước đại dịch. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt hơn 11.000 tấn.

Vietjet đẩy mạnh các đường bay quốc tế mới nhằm thúc đẩy mở cửa, giao thương giữa Việt Nam với các nước sau đại dịch. Hãng phát triển và mở rộng 17 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, tới Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore. Nhiều đường bay mới khai trương như: TP HCM, Đà Nẵng đi Busan (Hàn Quốc); Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka (Nhật Bản)...

Bên cạnh máy A320, A321, hãng đưa vào khai thác tàu bay thân rộng A330 thế hệ mới với công nghệ kiểm soát tiếng ồn, tạo trải nghiệm bay an toàn, giảm tần suất cất, hạ cánh tại các sân bay.

Hãng khai thác đội tàu bay thế hệ mới. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều tiện ích ra mắt như website và ứng dụng phiên bản mới. Các gói sản phẩm dựa trên nhu cầu người dùng: "Bay trước, Trả sau" hỗ trợ vấn đề tài chính; Sky Holidays đặt vé kết hợp nghỉ dưỡng và lưu trú tại các khách sạn Việt Nam...

Trong đó, sản phẩm "Bay trước,Trả sau" được Tạp chí The Global Economics Times Anh quốc trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product. Đơn vị nhận định sản phẩm này giúp hỗ trợ tài chính, mang ý nghĩa nhân văn, góp phần phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống của người dân sau đại dịch.

Về nhân sự, hãng hàng không đảm bảo chính sách tốt cho người lao động, liên tục tổ chức các lớp đào tạo nhân viên. Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã tổ chức hơn 650 khóa học cho gần 15.000 học viên là

các phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên điều phái bay, nhân viên kỹ thuật, nhân viên khai thác mặt đất... Học viện cũng hợp tác các đối tác lớn trong nước và trên thế giới triển khai chương trình đào tạo phi công cơ bản.

Sự kiện khai trương đường bay mới tới Ấn Độ. Ảnh: Ánh Dương

AirlineRatings bình chọn Vietjet là "Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu - Value Airline of the Year" và "Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới - Top 10 Best Low-cost Airlines" năm 2022. Công ty hoàn thành tái chứng nhận An ninh Thông tin ISO27001 của TUV NORD (Đức), đáp ứng bộ tiêu chuẩn Quản lý an toàn An ninh thông tin ISO27001:2013.

Tại Triển lãm hàng không quốc tế (Farnborough Airshow) diễn ra tại Anh vào ngày 18-22/7, Vietjet đạt thỏa thuận với Boeing về tái cấu trúc với nguồn vốn quốc tế, tiếp tục thực hiện hợp đồng 200 tàu bay Boeing 737.

Đại diện hãng cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát chi phí chặt chẽ, đẩy nhanh dự án chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động. Trong đó có kế hoạch tận dụng chính sách hỗ trợ nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục sau dịch, như giảm 50% chi phí hạ cất cánh, chính sách thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay giảm còn 1.000 đồng một lít...

Minh Huy