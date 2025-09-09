Doanh thu từ bán hàng trực tuyến của Vissan tăng trưởng trên 50%

Phát triển thương mại điện tử, tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng bằng số hóa là những cách Vissan tận dụng công nghệ để không ngừng phát triển.

Dưới tác động của công nghệ số, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang thay đổi theo hướng hiện đại hơn. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) đã chủ động triển khai hàng loạt chiến lược chuyển đổi số, nhằm thích ứng linh hoạt và khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm uy tín hàng đầu trên thị trường nội địa.

Vissan nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng bằng cách số hóa hành vi mua sắm. Ảnh: Vissan

Trong đó, thương mại điện tử được doanh nghiệp xác định là đòn bẩy mới cho tăng trưởng bán lẻ. Vissan hiện vận hành hệ sinh thái thương mại điện tử đa nền tảng, bao gồm phát triển website Vissanmart, bán hàng livestream trên sàn thương mại điện tử như Sendo Farm, Tiktok và hiện diện trên các ứng dụng giao hàng như GrabMart, Shopee Food... Theo doanh nghiệp, đẩy mạnh kênh trực tuyến không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ có thói quen mua sắm hiện đại, mà còn khẳng định cam kết hiện đại hóa hoạt động bán lẻ, đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng mới.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu từ kênh bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng trên 50% dành cho cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Trong ba năm từ 2023 đến nay, mỗi năm doanh số thương mại điện tử của doanh nghiệp cũng đều tăng trưởng hơn 50% so với năm liền kề. Đơn vị nhận định đây là tín hiệu tích cực, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng từ thói quen mua sắm truyền thống sang trải nghiệm số hóa.

Vissan cung cấp thực phẩm tươi sống cho hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

"Vissan xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm mua sắm trong kỷ nguyên tiêu dùng hiện đại", ông Lê Minh Tuấn - Tổng giám đốc Vissan cho biết. Trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp tích hợp giải pháp thanh toán đa dạng, bảo mật cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người tiêu dùng - từ thanh toán qua ví điện tử đến thẻ ngân hàng và các cổng thanh toán nội địa như: Momo, VNPay...

Đồng thời, doanh nghiệp cũng triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, kết nối phản hồi và đánh giá từ người tiêu dùng thông qua website và mạng xã hội. Những phản hồi này được theo dõi và xử lý nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin, cải thiện dịch vụ, từ đó củng cố niềm tin khách hàng. Đây là một trong những bước đi quan trọng giúp Vissan ngày càng trở nên gần gũi, chủ động và thấu hiểu khách hàng hơn trong môi trường số hóa.

Bên cạnh phát triển thương mại điện tử hay áp dụng số hóa vào gia tăng trải nghiệm người dùng, doanh nghiệp còn áp dụng công nghệ vào quản lý chuỗi cung ứng, cũng như phát triển đội ngũ nhân sự.

Đặc thù kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến khiến việc tối ưu chuỗi cung ứng trở thành nhiệm vụ chiến lược của Vissan. Doanh nghiệp đã triển khai các phần mềm quản lý hiện đại cho kho vận, bán hàng và giao nhận. Song song đó, toàn bộ quy trình và tuyến giao hàng được kiểm soát nghiêm ngặt, duy trì hệ thống nhiệt độ lạnh ổn định để bảo toàn độ tươi ngon và an toàn thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

Ngay từ năm 2017, Vissan đã tiên phong áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-Food cho sản phẩm thịt heo VietGAP. Thông qua mã QR gắn trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin theo thời gian thực, từ trang trại, quy trình chế biến, vận chuyển cho đến điểm bán. Đại diện Vissan cho biết, đây chính là cách hiện thực hóa cam kết minh bạch, an toàn và chất lượng mà doanh nghiệp không ngừng hướng tới.

Vissan tiên phong áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-Food cho sản phẩm thịt heo VietGAP. Ảnh: Vissan

Để áp dụng công nghệ một cách hiệu quả, doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ. Từ vận hành kho, logistics, chăm sóc khách hàng đến quản lý, nhân sự đều được trang bị kiến thức số và chuẩn hóa kỹ năng làm việc hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp còn chú trọng thu hút nhân sự trẻ có trình độ và am hiểu công nghệ số.

Giai đoạn 2025-2030, Vissan đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong số hóa ngành thực phẩm thiết yếu, tập trung vào phát triển hạ tầng thương mại điện tử, tự động hóa vận hành và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn phục vụ quản trị, dự báo thị trường. "Với triết lý phát triển bền vững và đặt người tiêu dùng làm trung tâm, chúng tôi xem chuyển đổi số không chỉ là sự thích nghi mà còn là động lực kiến tạo giá trị mới, đưa doanh nghiệp tiến xa và khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm quốc gia trong kỷ nguyên 4.0", ông Lê Minh Tuấn khẳng định.

Hoàng Anh