Doanh thu trận Canelo - Crawford cao thứ ba lịch sử quyền Anh

MỹTrận thống nhất các đai hạng siêu trung giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford, diễn ra cuối tuần này, tạo nhiều cột mốc ấn tượng trong lịch sử quyền Anh.

Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UFC Dana White, người lần đầu thử sức ở vai trò nhà tổ chức quyền Anh với công ty mới Zuffa Boxing, trận Canelo - Crawford tại sân vận động Allegiant, Las Vegas ngày 13/9 đã vươn lên đứng thứ ba trong lịch sử doanh thu vé quyền Anh. Allegiant có sức chứa gần 65.000 khán giả.

Canelo Alvarez (trái) và Terence Crawford trong buổi chạm mặt tại Đài phun nước Bellagio, Las Vegas, Mỹ ngày 8/9/2025. Ảnh: Netflix

Màn thượng đài này chỉ kém hai trận kinh điển Floyd Mayweather - Manny Pacquiao năm 2015 với 72,2 triệu USD và Floyd Mayweather - Conor McGregor năm 2017 với 55,4 triệu USD.

Con số cụ thể trận Canelo - Crawford chưa được các bên công bố, nhưng chắc chắn vượt qua mức 27,1 triệu USD của Canelo - Gennady Golovkin năm 2017, vốn giữ vị trí thứ ba suốt nhiều năm.

White còn tiết lộ, sự kiện này nhiều khả năng sẽ vượt cả Jake Paul - Mike Tyson để trở thành trận có doanh thu vé cao nhất trong lịch sử các môn võ đối kháng tổ chức tại sân vận động. Trận Paul - Tyson năm ngoái đạt hơn 18 triệu USD, phá kỷ lục trận Canelo - Billy Joe Saunders năm 2021 với 9 triệu USD, cùng được tổ chức tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas.

Không chỉ quyền Anh, trận Canelo - Crawford còn phá luôn kỷ lục của chính sân Allegiant. Trận đấu đã vượt qua WrestleMania 41 - sự kiện đỉnh cao của WWE từng thu hút 124.693 khán giả trong hai đêm tháng 4/2025, vốn giữ kỷ lục doanh thu lớn nhất trong lịch sử sân đấu này.

Chiếc nhẫn vô địch tuyệt đối sẽ được WBC trao cho người chiến thắng trận Canelo Alvarez và Terence Crawford. Ảnh: WBC

Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) cũng công bố thiết kế chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch tuyệt đối hạng siêu trung sau trận Canelo - Crawford. Đây là chiếc nhẫn đầu tiên trong WBC Crown Series, được thiết kế bởi Rasheen Farlow và chế tác bởi Jason of Beverly Hills.

Theo WBC, chiếc nhẫn được làm từ vàng, gắn gần 10 carat đá quý, trong đó có 8,5 carat kim cương trắng, cùng nhiều viên đá xanh tượng trưng cho màu sắc đặc trưng của chiếc đai WBC. Bốn loại đá màu khác đại diện cho bốn tổ chức quyền Anh lớn: WBC, WBO, IBF và WBA. Giá trị của chiếc nhẫn được ước tính vượt 100.000 USD.

Điểm độc đáo là phần nắp nhẫn có thể vặn ra, bên trong khắc hình sân Allegiant với võ đài đặt giữa sân, cùng tên của Canelo và Crawford ở hai đầu khán đài. Một bên khắc ngày thi đấu, logo tạp chí Ring và găng tay quyền Anh, bên còn lại khắc chữ "Undisputed", tức nhà vô địch tuyệt đối, logo WBC bằng kim cương và năm tổ chức sự kiện.

Trailer trận Canelo - Crawford Netflix làm trailer trận Canelo - Crawford.

Điểm nhấn khác là sự ra mắt chính thức của Zuffa Boxing, liên doanh giữa Dana White và ông Turki Alalshikh - Chủ tịch Tổng cục Giải trí Arab Saudi. Sự kiện được Netflix phát sóng toàn cầu, mang đậm phong cách sản xuất của UFC. Với White, đây là bước ngoặt đưa UFC, WWE và giờ là quyền Anh cùng nằm trong hệ sinh thái TKO Holdings, tạo nên sức mạnh tổng hợp chưa từng có.

Trận Canelo - Crawford vì thế không chỉ mang giá trị thể thao, mà còn định hình lại cách tổ chức, thương mại hóa và đưa quyền anh tiệm cận mô hình giải trí toàn cầu như bóng đá hay UFC.

Ở góc độ chuyên môn, Canelo, sở hữu thành tích 63 thắng, 2 thua, 2 hòa, bước lên sàn với tư cách nhà vô địch tuyệt đối hạng siêu trung. Crawford, bất bại 41 trận, tăng hai hạng cân để thách thức nhà vô địch - quyết định được coi là táo bạo nhất sự nghiệp. Chính sự liều lĩnh ấy khiến trận đấu này được đánh giá là "không thể bỏ lỡ".

Hồng Duy tổng hợp