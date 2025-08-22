Doanh thu trăm triệu nhờ tận dụng ưu đãi sàn thương mại điện tử

Sau ba tháng mở gian hàng, chủ shop thú cưng đạt hơn 100 triệu đồng nhờ tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ của sàn và chính sách ưu đãi cho nhà bán hàng mới.

Năm 2024, Công Minh (27 tuổi) mở gian hàng thucung212 trên Lazada, chuyên các sản phẩm chăm sóc thú cưng như sữa tắm, đồ chơi, phụ kiện. Xuất phát từ niềm yêu thích với thú cưng, anh mong muốn cung cấp sản phẩm chất lượng, giá hợp lý cho cộng đồng người nuôi thú tại TP HCM.

Sau khi đăng ký mở gian hàng trên sàn, Công Minh được đội ngũ hỗ trợ của Lazada liên hệ tư vấn từ cách mở gian hàng trực tuyến, giấy tờ đăng ký đến những gói hỗ trợ cho nhà bán hàng mới. Song song đó, Minh tham gia các khóa học miễn phí trên Lazada University (nền tảng đào tạo trực tuyến của Lazada) tìm hiểu cách định giá cạnh tranh, lựa chọn hình ảnh và đặt tiêu đề sản phẩm thu hút, các công cụ giúp vận hành gian hàng.

Các khóa học giúp Minh hiểu hơn về các thời điểm nên tung sản phẩm mới, cách chăm sóc khách hàng, giúp shop vận hành có định hướng tốt ngay từ đầu. Theo Minh, việc tham gia các buổi livestream của LazTrainer (cộng đồng các nhà bán hàng kỳ cựu chia sẻ chiến thuật thực chiến) cũng rất hữu ích. "Một buổi học về tối ưu sản phẩm giúp tôi tăng 30% lượt truy cập chỉ sau một tuần", chủ shop cho biết.

Các sự kiện dành cho nhà bán hàng của Lazada thu hút đông người tham gia. Ảnh: Lazada

Doanh thu tháng đầu tiên của gian hàng đạt khoảng 20 triệu đồng. Gian hàng được bộ phận hỗ trợ quản lý bán hàng của Lazada (KAM) đồng hành và tư vấn chiến lược.

Minh duy trì việc đăng mới hơn 20 sản phẩm mỗi tuần, chăm sóc khách hàng bất kể đêm muộn, tham gia chương trình tăng review, coin xu, các campaign lớn và livestream trên sàn, mở rộng tệp khách. Sau 3 tháng, doanh thu shop thucung212 vượt hơn 100 triệu đồng. "Nhờ có đội ngũ nhân sự hỗ trợ mà tôi cảm thấy không bơ vơ, không loay hoay một mình trên hành trình bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử của mình", anh chia sẻ.

Không chỉ Minh, Ngọc Lan (35 tuổi), chủ gian hàng mỹ phẩm thiên nhiên cũng là ví dụ cho hiệu quả của cơ chế hỗ trợ. Gia nhập sàn từ đầu 2025, chị gặp khó khăn trong việc chọn sản phẩm cho chiến dịch đầu tiên. Với gợi ý từ KAM về danh mục "giá chào sàn" và cách xây dựng combo, doanh thu shop tăng thêm 15 triệu đồng.

Sau đó, chị tham gia cộng đồng LazTrainer để học kinh nghiệm tăng đánh giá 5 sao, đồng thời tận dụng loạt gói hỗ trợ ba tháng đầu như miễn phí cố định, freeship, quảng cáo nội sàn, tặng coins. "Chính sách này giúp shop mới vừa kéo khách về gian hàng, vừa nhanh chóng có review để gây dựng uy tín", chị nói. Sau 6 tháng, doanh thu trung bình đạt mức hơn 80 triệu đồng, tháng cao điểm đạt gần 120 triệu.

Nhà bán hàng tìm hiểu về tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu và chiến lược kinh doanh trên Lazada. Ảnh: Lazada

Câu chuyện của Công Minh hay Ngọc Lan không phải trường hợp đơn lẻ. Theo Lazada, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng nhà bán hàng chiến lược mới trên sàn tăng 62% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, 94% có đơn hàng ngay trong tháng đầu, và 10% đạt doanh thu trên 1.000 USD mỗi tháng chỉ sau 30 ngày.

Đại diện Lazada cho biết, kết quả này phản ánh hiệu quả của một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: KAM theo sát từng giai đoạn phát triển, LazTrainer chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, LazUni cung cấp kiến thức chuẩn hóa, cộng đồng seller tạo động lực đồng hành.

Song song đó, đơn vị triển khai gói hỗ trợ đặc biệt gồm miễn phí cố định, gói freeship, quảng cáo nội sàn, tặng coins khuyến khích khách hàng cho nhà bán mới trong 3 tháng đầu. Điều này giúp gian hàng nhanh chóng hút đơn và xây dựng uy tín thông qua đánh giá tích cực.

"Những chính sách này như tấm đệm an toàn để tôi dám thử nghiệm và tăng tốc", Ngọc Lan, nhà bán hàng chia sẻ.

Ngoài ra, Lazada còn phát hành cẩm nang nhà bán hàng mới với hướng dẫn chi tiết từng bước: từ đăng sản phẩm, định giá, tối ưu hình ảnh, chạy quảng cáo cho đến chăm sóc khách sau bán. Nhờ vậy, người bán có thể vừa học, vừa áp dụng ngay để cải thiện hiệu quả.

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử (GMV) của thị trường đạt khoảng 22 tỷ USD trong năm 2024, so với 19 tỷ USD của năm 2023. Thành phần mua sắm chủ chốt là giới trẻ. Dữ liệu từ TGM Research cho thấy có tới 50% người tiêu dùng Việt hiện nay mua sắm hàng tuần.

"Trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt khi thế hệ trẻ ngày càng ưu tiên mua sắm online, nhà bán hàng nên xây chiến lược cụ thể, sắp xếp hiển thị gian hàng có kế hoạch, đưa nhiều ưu đãi... để tăng tiếp cận đến người tiêu dùng", đại diện Lazada nhận định.

Thái Anh

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi