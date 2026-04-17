Doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt hơn 740 tỷ đồng trong quý I

Mộc Châu Milk (MCM) đạt doanh thu thuần 741,6 tỷ đồng quý I, lợi nhuận tăng mạnh nhờ tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành.

Lợi nhuận trước thuế của Mộc Châu Milk đạt 90,1 tỷ đồng, hoàn thành 32,8% kế hoạch năm 2026, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 54,96% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế của đơn vị cũng đạt 80,1 tỷ đồng, hoàn thành 33,2% kế hoạch năm 2026 và tăng 67,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với doanh thu, cho thấy hiệu quả vận hành của doanh nghiệp đang được cải thiện.

Kết quả này đến từ chiến lược quản trị chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp kiểm soát chặt giá thành đầu vào, giảm hao hụt trong sản xuất và vận hành hệ thống logistics linh hoạt.

Nhân viên chăm sóc bò sữa tại trang trại Mộc Châu Milk, nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Ảnh: Mộc Châu Milk

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, mức tăng trưởng lợi nhuận cho thấy năng lực ứng phó của doanh nghiệp trong ngành sữa. Các chỉ số tài chính tích cực tạo nền tảng để doanh nghiệp đầu tư vào tiếp thị và phát triển sản phẩm trong năm nay.

Bên cạnh yếu tố tài chính, doanh nghiệp sở hữu vùng nguyên liệu tại cao nguyên Mộc Châu với khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm. Đây là điều kiện giúp tạo ra nguồn sữa tươi có chất lượng ổn định, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh.

Để khai thác lợi thế này, Mộc Châu Milk kết hợp kinh nghiệm chăn nuôi của các hộ nông dân địa phương với công nghệ quản trị đàn bò từ hệ sinh thái công ty mẹ Vinamilk. Quy trình từ thức ăn, chăm sóc đến vắt sữa được kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, hệ thống logistics lạnh cũng được đầu tư đồng bộ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình phân phối.

Hệ sinh thái thảo nguyên của Mộc Châu Milk. Ảnh: Mộc Châu Milk

Sau khi ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery, doanh nghiệp xác định đây là mũi nhọn chiến lược trong năm 2026. Thương hiệu này tập trung vào phân khúc cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến lối sống xanh và chất lượng dinh dưỡng.

Danh mục sản phẩm dự kiến mở rộng với các dòng sữa chua và sữa thanh trùng cao cấp. Song song, doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối qua hệ thống siêu thị và các nền tảng thương mại điện tử.

Thương hiệu Mộc Châu Creamery hướng tới phân khúc cao cấp. Ảnh: Mộc Châu Milk

Năm nay, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối vào thị trường miền Nam và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do và hệ sinh thái của công ty mẹ được kỳ vọng giúp sản phẩm thâm nhập các thị trường trong khu vực.

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I cùng các chiến lược đang triển khai tạo nền tảng để Mộc Châu Milk hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

(Nguồn: Mộc Châu Milk)