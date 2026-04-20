Doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt 2.834 tỷ đồng

Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 2.834,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 248,5 tỷ đồng nhờ kiểm soát tốt chi phí.

Theo báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Mộc Châu Milk hôm 20/4 cho thấy, lợi nhuận sau thuế chạm mốc của công ty đạt 215,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của doanh nghiệp kết quả kinh doanh này cho thấy khả năng chủ động kiểm soát chi phí và linh hoạt thích ứng của ban điều hành cũng như nền tảng tài chính vững mạnh khi từng bước gia tăng giá trị vốn chủ sở hữu.

Hiện ngành sữa Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh từ cả doanh nghiệp trong nước và các thương hiệu quốc tế, cùng sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang các sản phẩm giàu dinh dưỡng.

"Thành quả này cũng cho phép Mộc Châu Milk thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận", vị lãnh đạo nói.

Tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20% trên một cổ phiếu, tương đương 220 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp sẽ tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển để hướng tới các sản phẩm đáp ứng thị trường.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 2026 là 3.126,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng, đồng thời chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Thành viên Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk tại Đại hội cổ đông 2026. Ảnh: Mộc Châu Milk

Năm 2025, một trong những điểm nhấn của thương hiệu là ra mắt của Mộc Châu Creamery. Đây là phân khúc sữa cao cấp, thể hiện nỗ lực của Mộc Châu Milk trong việc nâng cấp trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Đơn vị cũng đầu tư nghiên cứu phát triển tạo ra những dòng sản phẩm như sữa chua ăn cao cấp đa vị và sữa thanh trùng đạt chuẩn. Nhờ định hướng này doanh nghiệp từng bước làm mới hình ảnh thương hiệu theo hướng hiện đại, phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Để đảm bảo chất lượng sữa thành phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Mộc Châu Milk ứng dụng các công nghệ quản lý chăn nuôi như hệ thống Delpro, thiết bị giám sát sức khỏe đàn bò SCR và quy trình vắt sữa khép kín của De Laval, giúp kiểm soát từ khâu thức ăn, chăm sóc sức khỏe đàn bò đến khâu chế biến tại nhà máy.

"Sức mạnh cốt lõi giúp Mộc Châu Milk đứng vững trong thị trường chính là nhờ kế thừa di sản và phát triển từ chuỗi giá trị khép kín. Doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ đàn bò hơn 26.000 con, được chăn nuôi tại các nông trại tập trung và sự cộng tác với hơn 500 hộ dân cộng tác tại địa phương", đại diện doanh nghiệp nói.

(Nguồn: Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu)