Doanh thu SmartRealtors dẫn đầu hệ thống đại lý Sun Group

Ông Đặng Quốc Việt, Tổng giám đốc sàn phân phối SmartRealtors cho biết, đồng hành cùng Sun Group từ những ngày đầu "khai mở" Nam đảo, SmartRealtors khẳng định năng lực phân phối dẫn đầu hệ thống đại lý Tập đoàn Mặt Trời với doanh số liên tục trong 5 năm không dưới 1.500 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp trở thành đơn vị trung gian - cầu nối giữa các nhà kinh doanh địa ốc với kênh đầu tư chiến lược.

"Khi tham gia vào các dự án, SmartRealtors luôn dành trọn vẹn sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm từ thực tế để tư vấn, giúp khách hàng lẫn nhà đầu tư dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp tầm tài chính và sở hữu cơ hội tăng giá tốt", ông Việt khẳng định.

Đại diện SmartRealtors (phải) nhận vinh danh dẫn đầu hệ thống đại lý Sun Group với doanh số liên tiếp 5 năm tại thị trường Phú Quốc không dưới 1.500 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2020, thị trường bất động sản trầm lắng do tác động Covid-19 song SmartRealtors vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng nghìn sản phẩm giao dịch thành công. Các chuyên viên kinh doanh linh hoạt thay đổi chiến thuật nhằm vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội mới, nâng cao khả năng thích ứng.

Theo ông Việt, mục tiêu trọng tâm của SmartRealtors là đặt lợi ích của khách hàng và trở thành người đồng hành của các đối tác. Định hướng trở thành doanh nghiệp tư vấn và phân phối bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu, SmartRealtors nâng cao chất lượng dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, tối ưu hóa lợi ích và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thiết kế một căn biệt thự tại New World Phu Quoc Resort.

Đồng hành cùng Sun Group với vai trò phân phối độc quyền biệt thự biển New World Phu Quoc, SmartRealtors kỳ vọng có thể "đánh thức" văn hóa bản địa Phú Quốc. Bởi giới chuyên gia cho rằng, sở thích nghỉ dưỡng của du khách không chỉ dừng lại ở nhóm nhu cầu cơ bản như ăn uống, nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Họ mong muốn nhiều hơn về một điểm đến có thể cung cấp đa tiện ích khép kín, từ trải nghiệm văn hóa, mua sắm hàng hiệu và chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế.

Một số hãng thiết kế kiến trúc nêu quan điểm, để đảm bảo tính bền vững, các dự án nghỉ dưỡng cần có sự hòa hợp các yếu tố tự nhiên và văn hóa bản địa. Trên thực tế, các quốc gia mạnh về du lịch đều tập trung quy hoạch xây dựng các khu du lịch bài bản, làm nổi trội yếu tố bản địa trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn.

Tại New World Phu Quoc Resort, mỗi khách hàng có thể khám phá trọn vẹn làng biển An Thới xưa với hình ảnh mái lá, các tác phẩm đan, móc làm từ sợi len, sợi cói... hiện hữu trong bức tranh, tựa ghế hay lan can cầu thang... "Tinh thần tôn trọng tự nhiên, gìn giữ nét văn hóa bản địa của New World Phu Quoc là một trong những lý do quan trọng giúp chinh phục khách hàng và nhà đầu tư thượng lưu", đại diện chủ đầu tư Sun Group nói.

Sắp tới, màn khởi động dự án shophouse sườn đồi phong cách Italy đặc trưng đánh dấu cột mốc đồng hành 5 năm lần 2 (2021-2025) SmartRealtors hợp tác cùng Tập đoàn Sun Group.

Hội tụ giá trị về vị trí đắc địa trên biển Bãi Kem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh và sự chuyên nghiệp của thương hiệu quản lý vận hành quốc tế RoseWood Hotel Group, với sự hợp tác chiến lược cùng SmartRealtors, New World Phu Quoc của Sun Group hứa hẹn mang tới nguồn lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tâm Anh