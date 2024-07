Doanh thu Nokia thấp nhất gần 10 năm

Các nhà mạng di động giảm chi cho cơ sở hạ tầng khiến doanh thu Nokia quý II xuống thấp nhất kể từ năm 2015.

Hôm 18/7, hãng viễn thông Phần Lan Nokia thông báo lợi nhuận hoạt động quý II giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái, về 423 triệu euro (462 triệu USD). Doanh thu ròng cũng giảm 18% về 4,47 tỷ euro - thấp nhất kể từ năm 2015, do "thị trường liên tục yếu đi".

Thông tin này khiến cổ phiếu Nokia giảm 8% chiều nay, ngay khi thị trường chứng khoán Phần Lan mở cửa. Hiện tại, mã này giảm 6,7%, còn 3,34 euro một đơn vị.

"Các số liệu đi xuống chủ yếu do so sánh với quý II năm ngoái - thời điểm Ấn Độ tích cực triển khai mạng 5G", CEO Nokia Pekka Lundmark giải thích. Quý II năm nay, doanh thu ròng của Nokia tại Ấn Độ giảm tới 68%. Lundmark cho biết môi trường kinh doanh hiện tại vẫn rất thách thức, do "các nhà mạng di động vẫn thận trọng".

Logo Nokia tại triển lãm ở Tây Ban Nha hồi tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Nokia dự báo tình hình sẽ ổn định trở lại và doanh thu ròng tăng mạnh nửa cuối năm, nhờ các đơn hàng mới nhận được gần đây. "Tình hình đang cải thiện. Doanh thu phục hồi chậm hơn chúng tôi dự đoán một chút. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang trên đà đạt mục tiêu tài chính cả năm, nhờ hành động nhanh chóng để giảm chi phí", Lundmark cho biết. Nokia dự báo lợi nhuận năm nay đạt 2,3-2,9 tỷ euro.

Cuối năm ngoái, họ chịu thiệt hại lớn vì mất một hợp đồng tại Bắc Mỹ. Nhà mạng Mỹ AT&T khi đó đã chọn Ericsson làm nhà cung cấp thiết bị viễn thông dùng công nghệ O-RAN.

Cả Nokia và Ericsson đều đang áp dụng chính sách cắt giảm chi phí mạnh tay, khi cạnh tranh trong ngành lên cao, kinh tế thế giới chậm lại và các nhà mạng giảm chi cho cơ sở hạ tầng. Tháng 10/2023, Nokia thông báo cắt giảm tới 14.000 việc làm sau khi lợi nhuận quý III lao dốc. Họ đặt mục tiêu giảm 800-1,2 tỷ euro chi phí từ nay đến năm 2026.

Nokia từng thống trị thị trường điện thoại toàn cầu thập niên 90. Tuy nhiên, việc chậm đổi mới trước sự xuất hiện của các đối thủ đã khiến hãng phải rời đi. Tập đoàn này là cái tên dẫn đầu trong mảng thiết bị viễn thông toàn cầu và hiện hãng tập trung vào mảng thiết bị mạng và phần mềm.

Hà Thu (theo Reuters)