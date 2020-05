Doanh thu lữ hành đạt 8,3 nghìn tỷ đồng

Doanh thu lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 22.700 lượt, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 98,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số khách này chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Tổng cục Thống kê nhận định đây là "mức thấp nhất trong nhiều năm qua", nguyên nhân do Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Trong khi đó, thị trường nội địa cũng chưa trở lại mạnh mẽ và nhu cầu nghỉ hè giai đoạn này vẫn chưa cao. Vì thế, ngành du lịch Việt Nam còn nhiều khó khăn.

Khách du lịch nội địa tham quan và nghe giới thiệu về hồ tiêu Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Nam.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,7 triệu lượt, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3 triệu lượt, chiếm 81,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 46,9%; bằng đường bộ đạt hơn 553.800 lượt, chiếm 14,8% và giảm 61,6%; bằng đường biển đạt khoảng 144.300 lượt, chiếm 3,9% và tăng 11%.

Dù các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống đã mở cửa lại, doanh thu vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, do học sinh bắt đầu quay trở lại trường học, nhu cầu du lịch hè của các gia đình vào thời điểm này chưa cao. Vì thế, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước đạt 175,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng mức và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của Covid-19 trên thế giới, Việt Nam vẫn tiếp tục tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước tính đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước.

Song du lịch nội địa chưa trở lại mạnh mẽ. Hầu hết doanh thu lữ hành 5 tháng đầu năm đều giảm trên 50% so với cùng kỳ năm trước, đối với các địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch như TP HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Nguyễn Nam