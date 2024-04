Doanh thu J&T Express 8,85 tỷ USD năm 2023

Tổng doanh thu của công ty năm 2023 đạt 8,85 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với 2022.

J&T Express (mã cổ phiếu 1519) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Đơn vị ghi nhận biên lợi nhuận gộp cao nhất kể từ khi thành lập, đạt 473 triệu USD trong năm 2023. Chỉ số EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu trừ) được điều chỉnh tích cực, đạt 147 triệu USD. Tỷ lệ lỗ ròng của công ty giảm xuống còn 29%, tương đương 432 triệu USD.

Trong năm qua, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty này cũng có sự chuyển biến tích cực, đạt 342 triệu USD, so với năm 2022. Tính đến ngày 31/12/2023, số tiền mặt và các khoản tương đương của công ty đã tăng lên đến 1.483 triệu USD, tạo nền tảng tài chính để hỗ trợ các hoạt động phát triển trong tương lai.

Hạ tầng hiện đại của J&T Express. Ảnh: J&T Express

Tăng trưởng doanh thu và thị phần

J&T Express là công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực logistics, đã có mặt tại 11 nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ Latinh. Năm 2023, công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về thị phần lẫn doanh thu tại các thị trường chủ chốt như Đông Nam Á, Trung Quốc và các thị trường mới khác. Tại Đông Nam Á, đơn vị đã dẫn đầu thị trường chuyển phát với 25,4% thị phần.

Nhờ sự tăng trưởng ấn tượng, tổng doanh thu của công ty năm 2023 đạt 8,85 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với mức 7,27 tỷ USD của năm 2022. Tổng số bưu kiện được xử lý trong năm là 18,8 tỷ bưu kiện, tăng 29% so với mức 14,59 tỷ bưu kiện của năm 2022.

Steven Fan, Giám đốc điều hành của J&T Express cho biết, nhờ khai thác tối đa tiềm năng của thị trường thương mại điện tử, công ty đã vượt qua những thách thức trong giai đoạn kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành chuyển phát.

"Năm qua, chúng tôi đã tận dụng hiệu quả sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử tại nhiều thị trường khác nhau và đạt được những cột mốc quan trọng trong tăng trưởng doanh thu", ông Steven Fan chia sẻ. Công ty đạt biên lợi nhuận gộp và EBITDA điều chỉnh tích cực tại Trung Quốc, đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng tại các thị trường mới như Ả Rập Saudi, UAE, Mexico, Brazil và Ai Cập. "Ngoài ra, việc trở thành công ty đại chúng niêm yết tại Hong Kong đã mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của chúng tôi", ông Steven Fan nhấn mạnh.

Với lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền tăng và vị thế tài chính được củng cố, J&T Express cam kết đầu tư và phát triển vững chắc, tăng cường đổi mới công nghệ, củng cố cơ sở hạ tầng, tối ưu hiệu quả hoạt động, hướng đến tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng năm 2024 sẽ bùng nổ, phát triển hơn nữa khi áp dụng những chiến lược dài hạn với mục tiêu tối đa hóa tăng trưởng và mở rộng thị phần, mang lại lợi tức lớn hơn nữa và tạo ra giá trị vững chắc cho các cổ đông", đại diện J&T Express chia sẻ.

Mở rộng thị trường

Năm 2023, J&T Express giữ ngôi vị số một tại Đông Nam Á với thị phần 25,4%, tăng 2,9% so với mức 22,5% của năm 2022, theo số liệu của Frost & Sullivan. Đơn vị xử lý tổng cộng 3,24 tỷ bưu kiện, tăng 28,9% so với năm trước và đạt doanh thu cả năm là 2,63 tỷ USD, tăng 10,56% so với năm trước.

Là nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao hàng tận nơi, dịch vụ kho bãi, chuỗi cung ứng và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới, đơn vị chú trọng việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Công ty đã trở thành đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử uy tín ở Đông Nam Á cùng hàng triệu shop online trên toàn thế giới.

Tại các nước Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan... công ty đã cung cấp cho các sàn thương mại điện tử một mạng lưới vận chuyển rộng khắp để giải quyết những thách thức về giao nhận và vận chuyển hàng hóa trong mùa cao điểm. Đỉnh điểm, sự kiện "săn sale ngày đôi 12/12" năm 2023, công ty đã xử lý thành công hơn 16 triệu bưu kiện mỗi ngày tại Đông Nam Á.

Nhờ quản lý hiệu quả và tận dụng tối ưu cơ sở hạ tầng, các trung tâm trung chuyển, đội ngũ vận tải, chi phí vận chuyển trung bình cho mỗi bưu kiện của J&T Express tại Đông Nam Á đã giảm từ 0,76 USD trên một đơn hàng vào năm 2022 xuống còn 0,67 USD.

Năm 2023 cũng ghi nhận thời gian giao hàng trung bình của công ty cho các bưu kiện tại Đông Nam Á đã rút ngắn 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ khiếu nại tiếp tục giảm. Nhờ vào chất lượng dịch vụ, công ty đã mở rộng hệ thống bưu cục để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị liên tục mở rộng đầu tư phát triển công nghệ, dịch vụ, mạng lưới, đội ngũ nhân viên tại các thị trường mới và các nền kinh tế đang phát triển. Thị phần tăng từ 1,6% trong năm 2022 lên 6,0% vào năm 2023. Tại Trung Đông, Bắc Phi và Châu Mỹ Latinh vào năm 2022, công ty đã mở rộng mạng lưới rộng khắp với độ phủ sóng bưu cục cao.

Trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường quan hệ đối tác với các sàn thương mại điện tử quốc tế và địa phương. Tận dụng mạng lưới vận chuyển phát triển rộng khắp, cơ sở hạ tầng hiện đại, J&T Express, mang đến những giải pháp logistics toàn diện, từ thủ tục hải quan đến giao hàng chặng cuối, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường cụ thể. Ngoài ra, công ty còn đầu tư nâng cấp các trung tâm trung chuyển, tăng cường xe tải các loại và thành lập các bưu cục mới nhằm nâng cao hơn nữa năng lực mạng lưới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thế Đan