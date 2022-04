Doanh thu Hưng Thịnh Incons tăng 25% trong quý I

Kết quả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ vào sự đóng góp lớn của dự án Saigon Riverside Complex.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022. Theo đại diện Hưng Thịnh Incons, tính chất chu kỳ của ngành xây dựng khiến quý I luôn là quý ghi nhận kết quả kinh doanh thấp nhất do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết kéo dài. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu kinh doanh quý I đã đề ra. Biên lợi nhuận gộp quý I giảm nhẹ do ảnh hưởng của biến động chi phí giá vốn nhưng vẫn được duy trì ở mức 8,3%.

Dự án Saigon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu xây dựng dự kiến bàn giao vào quý II. Ảnh: Hưng Thịnh Incons

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons ghi nhận đạt 8.071 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ, chủ yếu đến từ việc tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, công ty tăng các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng từ 46 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, tương ứng tăng 118%.

Công ty hiện là tổng thầu của hàng loạt dự án lớn với đa dạng loại hình sản phẩm từ dân dụng, khu đô thị đến tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp... như MerryLand Quy Nhơn (Quy Nhơn, quy mô 695 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 57.000 tỷ đồng), Richmond Quy Nhon (Quy Nhơn), Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), New Galaxy Nha Trang (Nha Trang), Q7 Saigon Riverside Complex (TP HCM, dự kiến bàn giao trong quý II/2022). Việc triển khai hàng loạt dự án cùng lúc làm tăng các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng thêm 13%.

Nhằm đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ, các doanh nghiệp xây dựng cần một nguồn vốn lưu động lớn để mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán cho nhà thầu phụ... Tại Hưng Thịnh Incons, quy mô hoạt động và doanh thu liên tục tăng trưởng. Theo đó, công ty đã tận dụng đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh song vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ. Nợ ngắn hạn của công ty tăng 5% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn nhưng chỉ số thanh toán hiện thời của công ty vẫn được duy trì ổn định ở mức 1,15 lần.

Dự án MerryLand Quy Nhơn do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu xây dựng. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Incons

Cuối tháng 4 vừa qua, công ty đã công bố Báo cáo thường niên 2021 với chủ đề "Bệ phóng vững vàng - Bứt phá vươn xa", ghi dấu ấn nỗ lực của Hưng Thịnh Incons trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế và kiên định mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo. Dựa trên nền tảng lợi thế từ hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh mang lại, Hưng Thịnh Incons không ngừng nâng cao năng lực, nghiên cứu các công nghệ và vật liệu mới, áp dụng mô hình 3D vào quản lý thi công, kiểm soát chặt chẽ tài chính, phát triển sang các mảng xây dựng hạ tầng và đại đô thị, phát triển nguồn thu từ các khách hàng bên ngoài tập đoàn.

Hưng Thịnh Incons đã đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng lớn uy tín như "Top 5 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Năm 2021", "Thương hiệu xây dựng quốc gia", "Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2022", "Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN", giải thưởng "Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2022" dành cho ông Trần Tiến Thanh - tổng giám đốc công ty.

"Sự ghi nhận của các tổ chức và chuyên gia uy tín trong ngành khẳng định sự đúng đắn của chúng tôi trong chiến lược phát triển toàn diện và tham vọng trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam với doanh thu tăng gấp hơn 4 lần đến năm 2026", đại diện Hưng Thịnh Incons chia sẻ.

Hải My