Doanh thu Đường sách TP HCM 6 tháng đầu năm cao kỷ lục

Doanh thu Đường sách TP HCM đạt 32,23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cao nhất cùng kỳ từ khi thành lập (năm 2016) đến nay.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty Đường sách TP HCM, sáu tháng đầu năm, số sách bán ra đạt 455.802 bản, doanh thu 32,23 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 56%), đồng thời tăng 44,6% so với năm 2019 - năm trước đại dịch.

Khách mua sách giảm giá vào ngày hội thiếu nhi 1/6 ở Đường sách. Ảnh: Mai Nhật

Doanh thu chính của đường sách đến từ việc kinh doanh sách và văn hóa phẩm (đạt 29,54 tỷ đồng, tăng 56,32% so với cùng kỳ năm 2022). Hai quán cà phê tại đường sách có doanh thu 2,69 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). Các đơn vị kinh doanh tại đường sách cùng phát triển mảng bán hàng trực tuyến, đạt doanh thu 4,97 tỷ đồng. Các gian hàng tại đường sách đều tăng trưởng, trong đó doanh thu nhiều đơn vị tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng sách bán ra cũng tăng trưởng mạnh với 455.802 bản (tăng 82,1%). Trong đó, mảng sách thiếu nhi bán được 115.169 bản (tăng 26%), doanh thu sách thiếu nhi tăng 10%.

Ngoài hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, đường sách trở thành điểm hẹn văn hóa với loạt sự kiện được tổ chức. Trong 6 tháng qua, có 11 hoạt động chủ điểm văn hóa, chính trị của thành phố được tổ chức tại Đường sách, hưởng ứng các ngày lễ lớn, các hoạt động liên quan đến xuất bản phát hành như Hội sách Tết Nguyên đán, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Tuần lễ sách của người làm báo...

Các gian hàng tại đường sách tích cực tổ chức nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu đến độc giả nhiều tác phẩm giá trị. Sân chơi tương tác tại các gian hàng và lòng đường đa dạng, được duy trì thường xuyên vào cuối tuần.

Trong 6 tháng cuối năm, Đường sách TP HCM tiếp tục có nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc. Đại diện công ty cho biết sẽ phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục triển khai Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở.

Minh Trung