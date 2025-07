Doanh thu DNSE tăng 41% nửa đầu năm

DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động nửa đầu năm 533,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 157,5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, đạt gần 50% mục tiêu kinh doanh cả năm.

Theo báo cáo tài chính quý II, doanh thu hoạt động của Chứng khoán DNSE đạt 290,2 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 91 tỷ đồng, tăng 113%; lợi nhuận sau thuế 73,4 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 50% mục tiêu kinh doanh 2025. Đặc biệt, dư nợ cho vay ký quỹ trong quý II của công ty đạt mức kỷ lục, gần 4.835 tỷ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với đầu năm.

Doanh thu nửa đầu năm chủ yếu đến từ lãi cho vay và phải thu (228,8 tỷ đồng), lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (128 tỷ đồng) và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán (122,8 tỷ đồng).

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 126,5 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng tài sản đạt trên 11.920 tỷ đồng, tăng 12% so đầu năm. Năm 2025, DNSE đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, công ty chứng khoán công nghệ này đã thực hiện được trên 48% mục tiêu của năm, với sự tăng trưởng đồng bộ ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

DNSE sở hữu hệ thống sản phẩm chú trọng các tính năng tự động, hỗ trợ ý tưởng đầu tư và quản trị rủi ro. Ảnh: DNSE

Bên cạnh tăng trưởng về tài chính, DNSE đã mở mới gần 233 nghìn tài khoản, tiếp tục giữ vị trí top đầu khi nắm 24% thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm. Trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE vẫn giữ vững vị thế top 2 thị phần, với 17,33% thị phần trong quý II.

Theo Ban lãnh đạo DNSE, thời gian qua, chiến lược hợp tác đa kênh với các ngân hàng, nền tảng dữ liệu... là một trong những mũi nhọn giúp DNSE chiếm ưu thế về tăng trưởng khách hàng.

Trong 6 tháng, công ty cũng ra mắt một số tính năng mới như "Lệnh AI" hỗ trợ tối ưu thời gian và mức giá đặt lệnh, hay "Ý tưởng đầu tư" cung cấp gợi ý mua - bán theo xu hướng thị trường... nhằm hỗ trợ người dùng "đơn giản hóa đầu tư". Hiện, tỷ lệ người dùng các tính năng này vẫn liên tục tăng.

Đồng thời, DNSE duy trì các gói vay margin với lãi suất từ 5,99%, đi kèm các chính sách linh hoạt, trong đó nhà đầu tư có thể tự đề xuất gói vay phù hợp nhu cầu. Đồng thời, công ty cũng tích hợp các yếu tố tự động hóa và quản trị rủi ro vào hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả và nâng cao dư nợ margin.

Theo một số chuyên gia chứng khoán, nửa cuối năm 2025 có thể ghi nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường và cải thiện môi trường vĩ mô. Đây được xem là cơ hội cho các công ty chứng khoán, trong đó có DNSE, tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.

Minh Ngọc