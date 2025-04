Doanh thu DNSE tăng 34% trong quý I

Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý I, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, dư nợ cho vay ký quỹ vượt mức 4.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của DNSE đạt 104 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 23%. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 49 tỷ đồng. Mảng cho vay ký quỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 4.179 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tính đến hết quý I, tổng tài sản DNSE đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Ba tháng đầu năm, DNSE ghi nhận mức chi cho hoạt động kinh doanh tăng đáng kể, gần 136 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay. Điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của công ty, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 66 tỷ đồng.

Hoạt động phát triển khách hàng tiếp lục là thế mạnh của DNSE. Quý I, DNSE tiếp tục dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới, chiếm 33% toàn thị trường. Công ty đã mở thêm 128.000 tài khoản, trong khi tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tăng thêm gần 388.000 tài khoản, theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Mảng chứng khoán phái sinh của DNSE cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị phần giao dịch phái sinh của DNSE trong quý I đạt 16,7%, tăng gần 70% so với quý IV/2024, giúp công ty củng cố vững chắc vị trí top 2.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên DNSE 2025. Ảnh: DNSE

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE từng phát biểu, một yếu tố cốt lõi để xây dựng mô hình kinh doanh bền vững chính là nền tảng khách hàng tốt. Với chiến lược tiếp cận đa kênh, DNSE đã tích hợp đầu tư chứng khoán vào các nền tảng quen thuộc như Zalopay và TradingView, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường ngách như chứng khoán phái sinh. Đây là những hướng đi khác biệt giúp công ty liên tục mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh đó, DNSE cũng đặc biệt chú trọng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ công nghệ toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Trong đó, một trong những sản phẩm trụ cột mà DNSE áp dụng là hệ thống quản trị và cho vay margin theo từng giao dịch (Margin Deal). Các gói vay ưu đãi từ 5,99% và tính năng tự đề xuất gói vay theo nhu cầu (Fin X) đã mang đến tăng trưởng doanh thu cho vay margin rõ nét thời gian qua.

Trong quý I, công ty chứng khoán công nghệ này đã ra mắt tính năng Ý tưởng đầu tư - Danh mục gợi ý cổ phiếu tiềm năng phiên bản nâng cao, có thu phí. Tính năng này đưa ra phân tích và tín hiệu giao dịch mua, bán dựa trên chỉ báo kỹ thuật; giám sát, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư và chủ động cảnh báo rủi ro. Khuyến nghị cổ phiếu tiềm năng được thẩm định kỹ lưỡng qua bộ lọc 4 lớp.

DNSE chú trọng phát triển hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng công nghệ và AI hỗ trợ đầu tư. Ảnh: DNSE

Kể từ khi ra mắt Ý tưởng đầu tư, tỷ lệ khuyến nghị có lãi đạt 76%, hiệu suất đầu tư trung bình là 30%. Phiên bản nâng cao của tính năng này đã đạt hơn 2.300 đăng ký sử dụng sau một tháng ra mắt.

Trong thời gian gần, DNSE sẽ ra mắt giải pháp đặt lệnh tự động sử dụng AI, giúp tối ưu hóa giá giao dịch và mang lại cơ hội đầu tư tốt nhất cho khách hàng, tiết kiệm thời gian. Công ty cũng tiếp tục phát triển các kênh đầu tư mới, đặc biệt là mảng trái phiếu, để tạo nguồn thu bền vững.

Mục tiêu của DNSE cho năm 2025 là đạt doanh thu 849 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng. Theo Ban lãnh đạo DNSE, với triển vọng lớn từ việc KRX đi vào hoạt động, công ty sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ từ nền tảng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đã được đầu tư phát triển.

Minh Ngọc