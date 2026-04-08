Doanh thu Điện Máy Xanh tăng cao

Điện Máy Xanh (DMX) vừa ghi nhận doanh thu lũy kế ba tháng đầu năm đạt hơn 32.400 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2025, tương đương 26% kế hoạch năm nay.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Điện Máy Xanh vừa công bố, cho thấy đà tăng trưởng này không đến từ mở rộng quy mô. Tại Việt Nam, doanh nghiệp không mở thêm cửa hàng mà tập trung tối ưu vận hành, qua đó nâng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) lên 34%.

Trong cơ cấu, động lực nổi bật nhất đến từ nhóm sản phẩm Apple khi doanh thu tăng khoảng 60-65% so với cùng kỳ, cao nhất toàn danh mục, vượt xa điện thoại Android (15%) và các ngành hàng điện máy như tivi, máy giặt, tủ lạnh (30-45%). Đà tăng này kéo kết quả của chuỗi Topzone lên hơn 40%, trở thành mảng tăng trưởng nhanh nhất hệ thống.

Cửa hàng điện máy xanh tại TP HCM. Ảnh: DMX

Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cuối năm 2025, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động (MWG), cho biết trong 9 tháng 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 500 triệu USD doanh thu từ các sản phẩm Apple, chiếm gần một nửa thị phần hàng Apple chính hãng tại Việt Nam. Nhóm sản phẩm này duy trì đóng góp ổn định trong nhiều năm và được phân phối qua cả hệ thống Thế Giới Di Động lẫn chuỗi chuyên biệt Topzone.

Sức cầu với sản phẩm Apple tiếp tục thể hiện rõ qua các đợt mở bán. Khi ra mắt iPhone 17 series tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) dưới hình thức "lễ hội công nghệ", MWG và Topzone ghi nhận hơn 80.000 đơn đăng ký chỉ sau 30 phút đầu mở cổng đặt cọc.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh tài chính tiêu dùng nhằm duy trì sức mua. Doanh thu từ bán trả chậm tăng 50%, với 97% danh mục sản phẩm áp dụng hình thức này. Mảng dịch vụ tiện ích và đại lý ngân hàng xử lý khoảng 27.000 tỷ đồng giao dịch trong ba tháng.

Ở thị trường nước ngoài, liên doanh Erablue ghi nhận doanh thu 906 tỷ rupiah Indonesia, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3, hệ thống này có 212 cửa hàng, tăng thêm 117 điểm bán so với cùng kỳ năm trước và duy trì SSSG khoảng 25%, hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng vào năm 2027.

Điện Máy Xanh đang đẩy nhanh lộ trình IPO khi lần đầu tổ chức đại hội cổ đông sau tái cấu trúc để chuẩn bị niêm yết. Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa hơn 179 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 16,3% lượng cổ phần lưu hành, với giá không thấp hơn 16.163 đồng một cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, toàn bộ số tiền thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 122.500 tỷ đồng, tăng 11,9%, và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tăng 26,7%. Sang năm 2027, doanh thu dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 8.472 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng hai chữ số.

Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sau IPO, hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM nếu chưa đủ điều kiện.

Thi Hà