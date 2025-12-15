Doanh thu dầu khí Nga có thể thấp nhất 5 năm

Giá dầu thấp và đồng ruble mạnh lên được dự báo khiến doanh thu dầu khí Nga tháng này có thể thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và nguồn tin trong ngành về sản xuất, lọc dầu, cung ứng, Reuters tính toán doanh thu dầu khí của Nga tháng này có thể chỉ đạt 410 tỷ ruble (5,17 tỷ USD). Số liệu này bằng nửa cùng kỳ năm ngoái, một phần do giá dầu hiện ở mức thấp và đồng ruble tăng giá.

Trước đó, Nga ghi nhận tháng có doanh thu dầu khí thấp nhất lịch sử là 405 tỷ ruble, vào tháng 8/2020. Giá dầu khi đó giảm mạnh do đại dịch.

Cả năm nay, thu từ dầu khí có thể giảm gần 25% về 8.440 tỷ ruble, thấp hơn dự báo của Bộ Tài chính Nga là 8.650 tỷ ruble. Trước đó, cơ quan này từng kỳ vọng thu 10.940 tỷ ruble, nhưng điều chỉnh giảm vào tháng 10 để phản ánh xu hướng giá dầu toàn cầu đi xuống do lo ngại dư cung.

Một mỏ dầu của hãng dầu Rosneft tại Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters

Dầu khí vẫn là nguồn thu tiền mặt hàng đầu cho Điện Kremlin, đóng góp 25% ngân sách liên bang. Tuy nhiên, ngân sách Nga cũng chịu ảnh hưởng khi chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng mạnh kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Sergei Konygin - nhà phân tích cấp cao tại ngân hàng đầu tư Sinara (Nga) cho biết mức thâm hụt ngân sách dự kiến 1.600 tỷ ruble trong tháng 12 sẽ được bù đắp bằng trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, tình hình năm tới có thể khó khăn hơn.

"Năm tới là thách thức lớn với ngân sách, do kế hoạch ngân sách được lập dựa trên giá dầu 59 USD một thùng và giá ruble là 92 RUB một USD", ông nói.

Tháng trước, giá dầu Nga được sử dụng để tính thuế giảm 16,4% so với tháng 10, về 44,8 USD một thùng. Ruble lại tăng lên 80,3 RUB một USD.

Konygin dự báo đầu năm tới, quan chức Nga sẽ phải chỉnh sửa kế hoạch ngân sách, để sử dụng Quỹ Phúc lợi quốc gia bù thâm hụt nếu giá dầu thấp hơn giả định.

Vài năm qua, Ukraine và các đồng minh phương Tây nhiều lần tuyên bố muốn siết nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, nhằm gây sức ép buộc quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ hồi tháng 10 áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, đóng băng tất cả tài sản của họ tại nước này. Washington cũng cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai tập đoàn này. Tuy nhiên, đầu tháng này, họ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt, nhằm giảm thiểu tác động lên các nhà cung cấp và người tiêu dùng.

Hà Thu (theo Reuters)