Doanh thu của VIB năm 2023 tăng 23%

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Ngân hàng Quốc tế (VIB) trước kiểm toán ghi nhận doanh thu tăng 23%, lợi nhuận vượt 10.700 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, VIB đạt tổng doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2022, trong đó thu nhập từ lãi đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi chiếm 22% doanh thu, với sự đóng góp của mảng thẻ tín dụng, bảo hiểm, ngoại hối và các khoản thu từ nợ đã xử lý rủi ro.

Khách hàng được cung cấp các giải pháp tối ưu hoá trải nghiệm tại VIB. Ảnh: VIB

Chi phí hoạt động của nhà băng duy trì ở mức 6.600 tỷ đồng, chỉ tăng 7% so với cùng kỳ trong bối cảnh VIB đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, thương hiệu, mạng lưới chi nhánh và con người. Mức chênh lệch 16% giữa tăng doanh thu và tăng chi phí giúp hệ số CIR (chi phí/doanh thu) giảm còn 30%, mức tốt nhất được VIB ghi nhận. Nhờ đó, lợi nhuận trước dự phòng tín dụng đạt trên 15.500 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2022.

Bên cạnh đà kinh doanh tăng trưởng ổn định, nhằm nâng cao chất lượng tài sản cũng như tạo bộ đệm dự phòng, ngân hàng trích lập dự phòng lên tới hơn 4.800 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2022. Kết thúc năm 2023, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.700 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25%.

Biểu đồ doanh thu và hiệu suất chi phí của VIB giai đoạn 2017-2023. Ảnh: VIB

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản VIB đạt gần 410.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt hơn 267.000 tỷ đồng, tăng 14,2%, sử dụng toàn bộ hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp đầu năm và cao hơn mức tăng trưởng tín dụng trung bình toàn hệ thống.

Theo ban lãnh đạo VIB, dù tình hình thị trường có nhiều biến động trái chiều, VIB vẫn nhất quán với chiến lược bán lẻ cùng khẩu vị rủi ro thận trọng. Nhờ các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ cùng khẩu vị rủi ro thận trọng, tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm mạnh, ở mức 2,2% so với mức đỉnh 2,62% vào cuối quý I/2023. Xu hướng giảm tỷ lệ nợ xấu đang tiếp tục được duy trì tại VIB trong bối cảnh thị trường có nhiều tín hiệu tích cực cùng mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp trong vòng 20 năm trở lại đây.

Cụ thể, thời điểm cuối năm 2023, tỷ trọng dư nợ bán lẻ tại VIB đạt trên 85% tổng danh mục cho vay, đồng thời trên 90% dư nợ bán lẻ là cho vay có tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, VIB cũng thận trọng trong việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Trong hơn 4 năm qua, dư nợ cho vay các hoạt động và lĩnh vực như: BOT, năng lượng tái tạo, bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu bất động sản đều bằng không. Danh mục đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp tại VIB cũng ở nhóm thấp nhất thị trường, chỉ chiếm 0,3% danh mục tín dụng và chủ yếu là của các công ty ngành sản xuất và dịch vụ.

"Hiện VIB là một trong những ngân hàng có rủi ro tín dụng tập trung thuộc nhóm thấp nhất thị trường với mức độ phân tán rủi ro tập trung tối đa", đại diện nhà băng nói.

Chi nhánh giao dịch ngân hàng VIB. Ảnh: VIB

Về huy động, tổng huy động vốn của VIB đạt 283.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng gần 237.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tăng 21%, trong đó, số dư CASA khách hàng cá nhân cũng tăng tới 33% so với đầu kỳ.

Đại diện ngân hàng cho biết, kết quả đạt được thông qua các chiến lược thu hút khách hàng cá nhân bằng các sản phẩm tiền gửi và tích hợp với ứng dụng ngân hàng số MyVIB mang lại nhiều tiện ích.

Bên cạnh đó, nhằm đa dạng và tối hóa nguồn vốn, VIB cũng thực hiện huy động trên nhiều kênh khác nhau nhằm đảm bảo thanh khoản và giảm thiểu rủi ro thị trường. Với vị thế và uy tín trên thị trường vốn quốc tế, VIB tiếp tục huy động thành công thêm 280 triệu USD từ các định chế tài chính lớn trên thế giới như UOB, Maybank..., nâng tổng nguồn vốn huy động quốc tế trong năm 2023 đạt gần 400 triệu USD.

Tính đến hết 31/12/2023, các chỉ số quản trị đều được được duy trì ở mức an toàn và tối ưu, với hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) ở mức 11,7% (so với quy định là trên 8%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 27% (quy định dưới 30%), hệ số cho vay trên huy động (LDR) đạt 73% (quy định là dưới 85%), tỷ lệ dự trữ thanh khoản (MLH) là 18% (quy định là trên 10%) và chỉ số tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo chuẩn mực Basel III đạt 115% (quy định trên 100%).

Thảo Vân