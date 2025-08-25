Doanh thu công ty mẹ Temu vượt dự báo

PDD Holdings - sở hữu nền tảng bán lẻ xuyên biên giới Temu, ghi nhận doanh thu quý II cao hơn dự báo giới phân tích, đạt 14,53 tỷ USD.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết doanh thu PDD quý II đạt 103,98 tỷ nhân dân tệ (14,53 tỷ USD), tăng 7% so với cùng kỳ 2024. Trước đó, dữ liệu do LSEG tổng hợp cho biết giới phân tích dự báo doanh thu ở mức 103,34 tỷ nhân dân tệ.

Theo Reuters, kết quả vượt kỳ vọng báo hiệu nhu cầu nội địa tại Trung Quốc phục hồi và tăng trưởng kinh doanh quốc tế cải thiện, bất chấp những bất ổn thương mại toàn cầu. PDD hiện sở hữu nền tảng bán lẻ hàng giá rẻ Pinduoduo trong nước và Temu phục vụ thị trường quốc tế. Sau thông tin, cổ phiếu công ty niêm yết tại Mỹ tăng gần 12% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Logo của Temu trên điện thoại chụp vào 26/4/2023. Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy tiêu dùng nội địa để vực dậy nền kinh tế đối mặt với nhiều áp lực. Để thu hút khách hàng, các ông lớn thương mại điện tử như Pinduoduo, JD và Alibaba đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi.

Tuy nhiên, loạt hoạt động kích cầu tạo ra cuộc chiến về giá giữa các công ty. "Tăng trưởng doanh thu tiếp tục chậm lại trong quý này trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt", bà Jun Liu, Phó Chủ tịch Tài chính PDD Holdings nhận định. So với cùng kỳ, lợi nhuận ròng của công ty giảm 5%, còn 32,71 tỷ nhân dân tệ (4,57 tỷ USD).

Trên thị trường quốc tế, Temu tiếp tục đối diện các thách thức ở các thị trường lớn. Tại Mỹ, sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký vào cuối tháng 7 quy định các gói hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống được gửi đến nước này ngoài mạng lưới bưu chính quốc tế (UPU) sẽ phải chịu "tất cả loại thuế áp dụng" từ 29/8. Trước đây, hàng hóa theo diện de minimis (miễn thuế cho hàng giá trị nhỏ) không bị đánh thuế, kể cả khi đi qua kênh ngoài bưu chính.

Cũng tháng trước, kết luận sơ bộ thông qua hoạt động mua sắm bí mật của Ủy ban Châu Âu (EC) cho rằng Temu đã vi phạm các quy định của EU khi không đủ biện pháp ngăn chặn hành vi kinh doanh các sản phẩm bất hợp pháp thông qua nền tảng, chẳng hạn như đồ chơi trẻ em và đồ điện tử nhỏ.

"Bằng chứng cho thấy người tiêu dùng tại EU có nguy cơ cao gặp phải các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng này", EC cho biết trong một tuyên bố. Người phát ngôn của Temu cho biết công ty sẽ tiếp tục "hợp tác toàn diện" với Ủy ban.

Giới phân tích dự đoán doanh thu của PDD sẽ ổn định trong quý này, nhờ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia hạn thỏa thuận tạm đình chỉ cuộc chiến thuế quan.

