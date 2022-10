Doanh thu Chứng khoán DNSE tăng 130%

Trong quý III/2022, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu đạt 98 tỷ đồng, tăng 130%, lãi ròng 11,9 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 64,3 tỷ đồng trong quý III, gấp 7 lần cùng kỳ 2021. Lãi từ các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn đạt 16,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ 2021.

Tổng dư nợ margin của DNSE tính đến tháng 9 đạt 2.365 tỷ đồng, cao hơn 517 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6.

Mặc dù. chi phí hoạt động kinh doanh của DNSE trong quý III tăng lên 68,3 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái do thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, hoạt động tự doanh của DNSE ghi nhận lỗ do trích lập dự phòng một mã cổ phiếu sữa, công ty vẫn đạt mức tăng lợi thuận trước thuế 14,8 tỷ đồng, tương đương tăng 36,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 270% so với quý II.

Trước đó, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Chứng khoán DNSE cũng ghi nhận tăng trường doanh thu đạt 207 tỷ đồng, tăng 197% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của DNSE là gần 5.644 tỷ đồng, tăng gần 3.330 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Theo đại diện DNSE, công ty đạt được mức tăng trưởng trên là nhờ ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm tài chính - chứng khoán, giúp người dùng tối ưu hóa việc quản trị rủi ro và quản lý danh mục, từ đó thu hút người dùng ưa thích trải nghiệm số.

Nền tảng giao dịch chứng khoán Entrade X của DNSE. Ảnh: DNSE

DNSE vừa ra mắt hệ thống quản trị rủi ro theo từng giao dịch riêng lẻ, cho phép nhà đầu tư minh bạch hóa giá hòa vốn, qua đó đưa ra quyết định mua bán dễ dàng hơn. Việc quản trị theo từng giao dịch cũng giúp giảm thiểu tối đa rủi ro đến từ việc bán xử lý những mã cổ phiếu không mong muốn. Đồng thời, nhà đầu tư được quyền chủ động lựa chọn tỷ lệ ký quỹ và lãi suất vay cho riêng từng mã cổ phiếu, với lãi suất thấp nhất chỉ từ 5,99%.

Bên cạnh đó, đại diện DNSE cho biết, công ty đang ra mắt và hoàn thiện nền tảng môi giới ảo AI Broker với mục tiêu giảm tối đa chi phí cơ hội, giảm thiểu yếu tố cảm xúc, minh bạch hóa quyết định đầu tư.

"AI Broker mang đến một vũ trụ ý tưởng đầu tư với thông tin phân tích cụ thể, chi tiết về từng mã cổ phiếu được đưa ra hàng ngày, ngay trên app Entrade X để khách hàng cân nhắc, ra quyết định", đại diện DNSE chia sẻ.

Vừa qua, DNSE bắt tay với nền tảng phân tích thông tin chứng khoán FiinTrade. Qua đó, nhà đầu tư có thể trải nghiệm "một chạm" từ bước phân tích thông tin chứng khoán đến đặt lệnh trên cùng một nền tảng.

Tuấn Thủy