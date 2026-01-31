Doanh thu CC1 vượt 11.600 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập

CC1 ghi nhận doanh thu 11.616 tỷ đồng trong năm 2025, cao nhất từ khi thành lập năm 1979, nhờ tập trung các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu quý IV đạt hơn 4.292 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 11.616 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập.

Về hiệu quả hoạt động, lợi nhuận gộp quý IV/2025 tăng 40,5% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm, lợi nhuận gộp tăng 25%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%, cho thấy cải thiện trong công tác quản trị và vận hành. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 18% so với năm 2024. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của CC1 đạt hơn 17.162 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Ban lãnh đạo CC1 cho biết kết quả kinh doanh tích cực đến từ việc tổ chức thi công hiệu quả, gia tăng các hợp đồng ký mới. Đơn vị tập trung vào mảng xây dựng cơ sở hạ tầng và liên tiếp trúng thầu nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong những năm gần đây, qua đó duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Về triển vọng, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các dự án lớn như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong các giai đoạn tới. Ngoài ra, việc mở rộng tham gia các dự án metro được kỳ vọng sẽ bổ sung doanh thu, gia tăng giá trị hợp đồng, đa dạng hóa danh mục dự án, giảm phụ thuộc vào các mảng xây dựng truyền thống.

Ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CC1 cho biết hiện doanh nghiệp triển khai gần 70 gói thầu xây dựng và dự án đầu tư trên phạm vi cả nước, trong đó nhiều gói thầu lớn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Điều này được xem là nền tảng để CC1 tiếp tục duy trì tăng trưởng trong các năm tới.

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, CC1 đã thông qua đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng mỗi cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.110 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này dự kiến được sử dụng cho các dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cụ thể, CC1 dự kiến giải ngân hơn 849 tỷ đồng cho dự án cầu Cát Lái, có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, và gần 261 tỷ đồng cho dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Hai dự án kết nối TP HCM và Đồng Nai này đã được động thổ đồng loạt vào ngày 15/1.

Lãnh đạo CC1 cho biết trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và vai trò của kinh tế tư nhân được khẳng định qua nhiều nghị quyết của Chính phủ và Đảng, doanh nghiệp định hướng tham gia các dự án PPP với vai trò vừa là nhà thầu xây lắp, vừa là nhà đầu tư. Theo đại diện công ty, mô hình này giúp mở rộng quy mô doanh thu, đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, tạo dòng tiền ổn định. Về chiến lược, việc này sẽ giúp công ty mở rộng thị phần xây lắp, tạo nền tảng vươn ra thị trường quốc tế.

