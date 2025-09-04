Doanh thu BIM Land tăng 20% nửa đầu năm

BIM Land ghi nhận doanh thu khoảng 2.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ, nhờ thị trường bất động sản và du lịch phục hồi.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi mảng khách sạn và dịch vụ tăng đến gần 30%. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các cơ sở cải thiện so với năm ngoái. Nửa đầu năm, doanh nghiệp đưa vào vận hành thêm Soul Boutique Phú Quốc và Holiday Inn Vientiane (Lào), góp phần giúp lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh dịch vụ này tăng hơn 2 lần.

Theo báo cáo định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty xấp xỉ 2.380 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn chủ sở hữu tăng 3,3% lên mức 7.275 tỷ đồng. BIM Land cho biết kết quả này đến từ việc đẩy mạnh kiểm soát chi phí, cải thiện hiệu quả kinh doanh sau giai đoạn đầu tư mạnh cho các dự án.

Dự án Thanh Xuan Valley do BIM Land phát triển có tổng diện tích gần 170 ha. Ảnh: BIM Land

Trong nửa đầu năm, BIM Land giới thiệu nhiều dự án trọng điểm như Thanh Xuan Valley, SkyM, Sora Bay, đồng thời đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Halong Bay từ tháng 7... Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm và lợi nhuận cao cả năm.

BIM Land là thành viên của BIM Group, trụ sở tại Quảng Ninh, hiện phát triển nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Vĩnh Phúc và Lào. Doanh nghiệp hợp tác với các tập đoàn quốc tế như IHG, Hyatt, The Ascott, Sailing Club Leisure Group, Frasers Property Group...

Tuệ Anh