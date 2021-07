Doanh thu Bảo hiểm PVI đạt hơn 5.300 tỷ đồng nửa đầu năm

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm PVI ước đạt 5.329 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm.

Theo báo cáo kinh doanh của Bảo hiểm PVI, doanh nghiệp tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,6 lần so với bình quân thị trường. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ước đạt 359 tỷ đồng, hoàn thành 126,3% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm. Bảo hiểm PVI tiếp tục là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm có lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm cốt lõi, ước đạt 175 tỷ đồng.

"Nửa sau năm 2021 sẽ vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp khi đầu tàu kinh tế của cả nước là TP HCM đang ở trong trạng thái ưu tiên chống dịch. Tuy nhiên, Bảo hiểm PVI vẫn phấn đấu để đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng và duy trì vị thế trên thị trường", đại diện Bảo hiểm PVI chia sẻ về mục tiêu nửa cuối năm.

Thời gian qua, Bảo hiểm PVI triển khai chủ trương của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp vừa hoàn thành thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Y tế Việt Nam về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện chương trình "Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19" với mức phí ưu đãi, mở rộng quyền lợi bảo hiểm, giảm thời gian chờ và thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm. Đến nay, thỏa thuận đã được cụ thể hóa tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, doanh nghiệp này đã ký thỏa thuận hợp tác với Zurich về mạng lưới Giải pháp Quyền lợi Nhân viên Toàn cầu (ZGEBS). Chiến lược này nhằm cung cấp chương trình bảo hiểm sức khỏe đa dạng, linh hoạt và phù hợp cho các tập đoàn đa quốc gia. Trong nước, các thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn như Mobifone, Viettel, TC Advisors cũng mang lại hiệu quả cho các bên về doanh thu và thương hiệu.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử cũng được Bảo hiểm PVI triển khai thông qua hợp tác với các đối tác như nền tảng quà tặng điện tử Got It, ứng dụng đặt xe Fclass, Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC... Doanh nghiệp là một trong những tổ chức tiên phong cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, triển khai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Thời gian tới, Bảo hiểm PVI tiếp tục đầu tư công nghệ thông tin để đẩy mạnh các kênh khai thác thương mại điện tử (đặc biệt là các đối tác thương mại lớn), tạo trải nghiệm mới cho khách hàng cũng như tối ưu hóa các hoạt động giám định, bồi thường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ tận dụng các thế mạnh về mối quan hệ với với thị trường quốc tế, trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực bảo hiểm dầu khí, năng lượng, hàng không, hàng hải, công trình dự án, tái bảo hiểm...

Trước đó, Bảo hiểm PVI đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin, các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 108 (Hà Nội) và Sở Y tế TP HCM, Huế. Nhiều đơn vị thành viên cũng đóng góp trực tiếp cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương đặt trụ sở.

Tuệ Minh