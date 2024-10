Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tiếp tục giảm

9 tháng đầu năm, doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ đạt 106.980 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm (gồm nhân thọ và phi nhân thọ) 9 tháng đạt 165.500 tỷ đồng, giảm 0,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 58.540 tỷ đồng, tăng gần 12,8%. Còn doanh số bảo hiểm nhân thọ vẫn đi lùi sau cuộc khủng hoảng vào năm ngoái, khi giảm 6,4% sau 9 tháng, đạt 106.980 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ chưa hết khó khăn, cũng được thể hiện trong báo cáo mới nhất của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Theo đó, 7 tháng đầu năm, doanh thu phí khai thác mới của khối này giảm tới 18,7% so với cùng kỳ, chỉ đạt 13.960 tỷ đồng. Mức này thấp hơn một nửa so với cùng kỳ 2022 - thời điểm trước khi xảy ra những biến cố trên thị trường gây sụt giảm niềm tin khách hàng.



Hiện bảo hiểm liên kết đầu tư (sản phẩm bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 68% doanh thu phí khai thác mới của ngành bảo hiểm nhân thọ. Song, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu mới từ kênh này hụt trên 32%.

Trong bối cảnh doanh số giảm, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư không còn dễ bán như trước, các hãng đều siết lại khoản chi hoa hồng cho các địa lý. Mức hoa hồng trả cho đại lý trong năm đầu tiên với sản phẩm liên kết đầu tư còn 30%, giảm 10% so với trước.

Thực tế, 18 tháng qua, ngành bảo hiểm nhân thọ đối diện với nhiều thay đổi. Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiệu lực từ đầu 2023) và Thông tư 67 đưa ra chính sách chặt chẽ hơn, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Các ngân hàng bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày. Đồng thời, tư vấn viên phải ghi âm, ghi hình quá trình tư vấn. Các kỳ thi với sản phẩm liên kết đơn vị được tổ chức khắt khe, khiến tỷ lệ đỗ xuống thấp.

Lãnh đạo ngành bảo hiểm nhân thọ thừa nhận thị trường đã phát triển nhanh và cần thanh lọc để đi đúng hướng. Xu hướng phát triển chung là tư vấn viên phải giỏi, chuyên nghiệp mới trụ được với nghề, chứ không còn xảy ra tình trạng "vào, ra liên tục" như trước.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi khoảng 64.070 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 821.240 tỷ đồng, tăng gần 10%. Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 978.900 tỷ đồng, tăng 9,8%.

