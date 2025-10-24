Doanh thu bán vàng của PNJ phục hồi mạnh

Trong bối cảnh giá tăng cao, PNJ ghi nhận gần 2.026 tỷ đồng doanh thu vàng 24K trong quý III, tăng gần 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh quý III của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), ban lãnh đạo cho biết tình hình mảng vàng 24K được cải thiện hơn so với nửa đầu năm. Cụ thể, doanh thu mảng này đạt khoảng 2.025,9 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày họ bán được 22 tỷ đồng.

Doanh thu vàng 24K kỳ này đạt mức cao nhất kể từ quý II/2024 - thời điểm bắt đầu siết chặt việc tuân thủ chính sách trong hoạt động kinh doanh vàng. So với cùng kỳ năm trước, con số trên cải thiện tới 82,7%.

Doanh thu vàng 24K của PNJ cải thiện giữa bối cảnh giá vàng tăng cao trong quý III. Vàng miếng thương hiệu tăng hơn 14%, từ mức 120,3 triệu đồng mỗi lượng lên 137,3 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng có tốc độ tương tự, kéo từ mốc 116,5 triệu đồng mỗi lượng lên 133,4 triệu đồng.

Vàng 24K chiếm gần 25% tổng doanh thu của PNJ nên góp phần hỗ trợ sự phục hồi chung của toàn công ty. Quý III, doanh thu thuần của họ tăng hơn 14% lên 8.136 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cải thiện gần 30% và đạt 496 tỷ đồng.

Nhân viên PNJ đang sắp xếp lại các vỉ vàng nhẫn tại cửa hàng Hai Bà Trưng, TP HCM. Ảnh: Tất Đạt

Tuy nhiên, hai quý đầu năm, doanh thu công ty này suy giảm so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ mảng kinh doanh vàng 24K. VNDirect lý giải rằng nguồn cung vàng trong nước bị siết chặt do Chính phủ hạn chế giao dịch vàng miếng từ giữa năm 2024, trong khi nhu cầu thị trường vẫn cao, tạo áp lực giảm lên khối lượng giao dịch của PNJ ở mảng này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu vàng 24K của PNJ sụt hơn 44%. Ban lãnh đạo cho biết họ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể.

Kéo theo đó, doanh thu thuần của PNJ giảm hơn 13% về 25.353 tỷ đồng trong 9 tháng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại cải thiện 16,5% lên khoảng 1.610 tỷ đồng giúp công ty hoàn thành trên 82% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận PNJ cải thiện nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt gần 66%, tăng hơn 11% so với 9 tháng năm 2024. Giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng. Song song đó, công ty đã kiểm soát chặt chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.

Cuối tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 chấm dứt độc quyền Nhà nước trong nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. VNDirect kỳ vọng nghị định này sẽ gỡ nút thắt về nguồn cung vàng miếng trong nước, từ đó hỗ trợ doanh số vàng của các nhà bán lẻ phục hồi. Doanh thu vàng miếng của PNJ dự kiến phục hồi lên 9.000 tỷ đồng trong năm nay và 10.500 tỷ đồng năm 2026.

Tất Đạt