Doanh số Yaris Cross đạt kỷ lục trong tháng 9

Toyota bán 1.964 chiếc Yaris Cross tháng 9, mức cao nhất từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, nâng tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên gần 9.700 xe.

Báo cáo doanh số từ Toyota Việt Nam cho thấy, Yaris Cross là dòng xe bán chạy nhất của hãng trong tháng 9. Nhờ phù hợp thị trường Việt và xu hướng chuộng xe gầm cao, doanh số Yaris Cross tăng trưởng đều đặn, cộng dồn từ đầu năm đạt 9.655 xe, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu phân khúc crossover cỡ B động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross phiên bản hybrid. Ảnh: TMV

Từ đầu năm, Toyota kết hợp hệ thống đại lý đưa ra đều đặn các chương trình ưu đãi cho Yaris Cross, chủ yếu là hỗ trợ lệ phí trước bạ ở mức 50-100% ở cả phiên bản động cơ xăng và hybrid. Trong tháng 10, mẫu xe này tiếp tục nhận hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, đi kèm gói hỗ trợ trả góp từ công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với lãi suất 1,99% một năm với bản xăng, và 1,49% cho bản hybrid. Trên thị trường, các đối thủ trong phân khúc cũng nhận mức hỗ trợ tương tự để cạnh tranh, nhưng doanh số Yaris Cross vẫn tạo khoảng cách lớn.

Điểm nhấn Yaris Cross trong phân khúc

Trái ngược với quá khứ chưa từng được đánh giá cao về thiết kế, Toyota Yaris Cross mang đến làn gió mới cho thị trường Việt nhờ thiết kế trẻ trung, có phần táo bạo nhưng không "đập đi xây lại" nhanh kiểu xe Hàn. Đây cũng là xu hướng thiết kế của Toyota những năm gần đây ở quy mô toàn cầu, nhằm tăng cá tính cho dải sản phẩm, thay vì lối thiết kế thực dụng, an toàn.

Chiếc Yaris Cross HEV được các chủ xe đánh giá thiết kế trẻ trung và nhiều công nghệ. Ảnh: TMV

Mẫu crossover cỡ B của Toyota pha trộn những đường nét góc cạnh hướng đến tính thể thao ở mặt ca lăng, đèn chiếu sáng, và kèm một số chi tiết phong cách SUV như ốp vòm bánh xe. Hướng đến nhóm khách trong đô thị, Yaris Cross có bán kính vòng quay 5,2m và khoảng sáng gầm 210 mm, tạo lợi thế vận hành linh hoạt. Anh Quốc Hưng (Hà Nội), chủ sở hữu Yaris Cross HEV sau gần 2 năm cho biết, ngoài tính thực dụng điển hình của Toyota, xe có đa dạng tiện nghi và tính năng an toàn, khiến nhiều người thay đổi quan điểm về độ chiều chuộng của xe Nhật.

"Yaris Cross có các tiện nghi hiện đại như mở cốp rảnh tay, phanh tay điện tử, Auto Hold, sạc không dây, ghế bọc da, màn hình kỹ thuật số... nên thật khó để nói rằng Toyota nghèo nàn trang bị", anh Hưng cho biết. "Thậm chí so với các hãng xe Hàn Quốc, Yaris Cross HEV đã vượt trội về công nghệ và tiện nghi".

Ở khả năng vận hành, Yaris Cross mở ra xu hướng mới trong phân khúc với phiên bản hybrid. Ở bản này, xe lắp động cơ 1.5 công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm và môtơ điện công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Hệ thống hybrid tự sạc điện của Toyota kết hợp linh hoạt động cơ xăng và mô-tơ điện, thông qua ECU để kết hợp lợi thế của hai loại truyền động này. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản HEV khoảng 3,8 lít/ 100 km.

Vận hành Yaris Cross HEV trên đường phố. Ảnh: TMV

Khi vận hành ở tốc độ thấp và ga đều, chế độ EV Mode có thể được kích hoạt thủ công nếu pin còn trên 30%, hoặc tự động tùy theo dung lượng pin và thao tác chân ga của người lái. Trong tình huống này, xe di chuyển hoàn toàn bằng điện, mang đến trải nghiệm yên tĩnh và không tốn xăng. Ngược lại, khi người lái muốn tăng tốc nhanh, thao tác đạp ga mạnh, động cơ xăng được kích hoạt cùng môtơ điện, giúp tối ưu lực kéo.

Ngoài các tính năng trên, cả hai phiên bản Yaris Cross đều trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe Toyota Safety Sense (TSS). Ở thời điểm ra mắt năm 2023, gói TSS giúp Yaris Cross trở thành mẫu xe trang bị công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc, gồm các tính năng: đèn chiếu xa tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và cảnh báo tiền va chạm.

Yaris Cross tại Việt Nam có giá bán khởi điểm 650 triệu và 765 triệu đồng, tương ứng phiên bản xăng và hybrid. Ngoài ra, tùy chọn màu trắng ngọc trai có giá cộng thêm 8 triệu đồng và tùy chọn sơn 2 tông màu tăng thêm 12 triệu đồng.

Quang Anh